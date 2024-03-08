مواعيد إجازات شهر رمضان 2024 وموعد عيد الفطر المبارك

يبحث كثيرون عن مواعيد إجازات شهر رمضان 2024، الذي من المقرر أن يبدأ في يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، لتكون الإجازات فرصة لقضاءها مع أسرهم أو التواجد في التجمعات العائلية أو السفر إلى مسقط رأسهم، وتفصلنا أيام قليلة عن موعد بدء شهر رمضان، ويرصد الدستور في التقرير التالي اجازات شهر رمضان 2024.

إجازات شهر رمضان 2024

يتضمن شهر رمضان نحو 8 أيام إجازات للعاملين بالقطاع الخاص والعام، وهي أيام الجمعة والسبت من كل اسبوع، وفقًا لجدول المناسبات التي أعلنه مجلس الوزراء في وقت سابق من بداية العام الجاري، وتأتي الإجازات الأسبوعية كالتالي:-

- يوم الجمعة الموافق الموافق 15 مارس 2024.

- يوم السبت الموافق الموافق 16 مارس 2024.

- يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024.

- يوم السبت الموافق 23 مارس 2024.

- يوم الجمعة الموافق 29 مارس 2024.

- يوم السبت الموافق 30 مارس 2024.

- يوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2024.

- يوم السبت الموافق 6 أبريل 2024.

موعد عيد الفطر المبارك

من المقرر فلكيا أن يبدأ شهر رمضان، يوم الإثنين 11/3/2024، وينتهي شهر رمضان فلكيا يوم الثلاثاء 9/4/2024، أي أن شهر رمضان يكمل عدته هذا العام 30 يومًا.

ووفقًا لمركز الفلك الدولي، من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 هو أول أيام عيد الفطر، بناءً على استطلاع هلال شهر شوال 1445،على أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال 1445 هـ يوم 29 رمضان 1445 هـ.

شهر رمضان يوافق كم ميلادي 2024

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن موعد رمضان 2024 من خلال استطلاع هلال شهر رمضان لعام 1445 هجريا، والذي من المقرر له أن يكون مغرب يوم التاسع والعشرون من شهر شعبان الهجري الجاري، والذي يوافق يوم الأحد 10 من مارس 2024م.