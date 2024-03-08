الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

فنية ودينية وبودكاست.. «الدستور» يعلن خريطة برامج شهر رمضان

برامج شهر رمضان
برامج شهر رمضان

كشفت مؤسسة "الدستور"، عن خريطة البرامج الجديدة فى رمضان 2024.

وتطلق المؤسسة هذا العام مجموعة متنوعة من البرامج "فنية ودينية ولايت وبودكاست"، والتي تتماشى مع الذوق العام وتناسب الشهر الكريم، وجاءت كالتالي:

بودكاست «حكايتي» وتقدمه محاسن السنوسي، ويعرض يوميا الساعة 12 صباحا.

"حكايتي" بودكاست يُعرض خلال شهر رمضان، حيث يلتقي الجمهور بشخصيات عامة من مجالات متنوعة مثل الفن، السياسة، والرياضة. 

يتم خلال الحلقات استحضار ذكريات الطفولة والصبا، والتركيز على العادات والتقاليد التي ترتبط بشهر رمضان.

تتحدث الضيوف عن تجاربهم ومواقفهم أثناء الصيام، ويشاركون قصصهم حول الحياة الاجتماعية في أسرهم وذكرياتهم في الأماكن التي عاشوا فيها. 
يتميز البودكاست بمقارنة الحياة في الماضي بتلك التي نعيشها الآن، مسلطًا الضوء على الاختلافات والتشابهات بين الزمنين.

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محاسن السنوسي

برنامج «روليت»، وتقدمه سارة أمين، وتتم إذاعته يوميا الساعة 2 صباحا

وهو برنامج ممتع وخفيف الدم، نستضيف فيه ضيوفنا من الفنانين والرياضيين للعب معنا، لا يعلم أحد ما هو السؤال التالي، فالإجابات تكون طبيعية وخفيفة الدم.

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الزميلة سارة الأمين

برنامج بودكاست «مشنقة حرير» ويقدمه محمد هشام، وتتم إذاعته يوميا الساعة 3 صباحا.

البرنامج عبارة عن رحلة مثيرة عبر الزمن، نستمع فيها إلى قصص العشاق ونقرأ رسائلهم إلى بعضهم البعض، ونتعرف على مغامراتهم وتضحياتهم من أجل الحب.

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الزميل محمد هشام

«في قصصهم عبرة» ويقدمه أحمد موسى، ويتم عرضه الساعة 3 مساء.

البرنامج يتناول الحديث عن قصص أنبياء الأرض، وربطها بواقعنا المعاصر بلغة سلسة، غنية، وممتعة، من خلال قصصهم، نجد العبر والدروس التي يمكن أن نستفيدها في حياتنا اليومية، فنربط بين تجاربهم وتحدياتنا الحالية بأسلوب سلس وممتع.

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الزميل أحمد موسى


«بلاتــــوه» ويقدمه محمد كامل.. ويعرض أيام السبت والإثنين والأربعاء في تمام الساعة 4 عصرًا.

ويناقش قصص وأسرار وحكايات فنية لأشهر الأغاني والمطربين والفنانين، إضافة للسر وراء صناعة الفوازير والعادات المصرية القديمة، في «نوستالجيا» نفتقدها ولطالما نعود إلى أيامها من حين لآخر.

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الزميل محمد كامل


«حواديت رمضان» وتقدمه أميرة العناني، ويتم عرضه أيام الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 4 عصرا

وهو برنامج اجتماعي يستكشف روحانيات وتجليات الشهر الكريم في حياة المصريين، حيث يرتبط بعلماء الدين والقراء والمبتهلين. يتناول البرنامج تأثير هؤلاء الشخصيات البارزة في المجتمع المصري وكيف تركوا بصماتهم في العالم العربي والإسلامي، بالإضافة إلى تفاصيل حياتهم وطقوسهم خلال شهر رمضان.

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الزميلة أميرة العناني

 

«اللهم استجب»، ويعرض يوميا الساعة 5 مساء.

وهو مساحة روحانية مميزة في شهر رمضان المبارك، حيث يتم توجيه الدعاء والابتهال إلى الله بأصوات مؤثرة وأداء متميز، ويعتبر البرنامج فرصة للدخول في أجواء الخشوع والتأمل، حيث يتم تقديم الأدعية بأسلوب يلامس القلوب ويشعر المشاهدين بالانتماء إلى المسيرة الروحانية في هذا الشهر الفضيل.

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اللهم استجب

 

«إن كاست»، ويقدمه محمد قدري، ويعرض يوميا الساعة 9 مساء، ويستعرض حكايات الفن وكواليس النجوم في موسم الدراما في رمضان.

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الزميل محمد قدري

«فطار عيال» ويقدمه إسلام جمال،  وتتم إذاعته يوميا الساعة 10 مساء.

وهو عبارة عن مساحة مميزة لمشاركة الأطفال في الروتين المنزلي واكتشاف مواهبهم بالغناء، الطبخ، وسرد القصص، والتسلية.

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الزميل إسلام جمال

 

لتفاصيل مواعيد إذاعة البرامج عبر «الدستور»:

 

https://www.facebook.com/ElDostorEgypt/posts/pfbid02GUNR2mQzvfEnPF1CrENBjNLTRbQbawMb1V2mLmqrASFZJMno3K3gUuErc2YS2qoul

 

 

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فنية ودينية وبودكاست.. «الدستور» يعلن خريطة برامج شهر رمضان

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