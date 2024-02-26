الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تاريخ أول يوم رمضان 2024

رمضان 2024
رمضان 2024

يبحث الكثيرون عن تاريخ أول يوم رمضان، مع اقتراب حلول الشهر الكريم تمهيدًا للاستعداد له، فهو شهر الرحمة والمغفرة ، وفيه من الشعائر الدينية الكثير، لذا ينتظره المسلمون في جميع أنحاء العالم للاحتفاء به.

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تاريخ أول يوم رمضان 2024

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أنه يحل علينا شهر رمضان الكريم يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 ، كما أن آخر أيام شهر رمضان سيكون يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، الموافق 30 رمضان.

ساعات الصيام

أقل يوم: أول أيام رمضان هو الأقل في عدد ساعات الصيام، حيث تصل مدة ساعات الصوم إلى 13 ساعة و18 دقيقة.

أطول يوم: أما اليوم الأخير من رمضان فهو أطول أيام الشهر في عدد ساعات الصيام، حيث تصل مدة ساعات الصوم إلى 14 ساعة و14 دقيقة.

امساكية شهر رمضان

- الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة، السحور 2:23، إمساك 4:23، الفجر 4:43، الشروق 6:09، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:01، العشاء 7:18.

- الثلاثاء 12 مارس الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و20 دقيقة، السحور 2:22، إمساك 4:22، الفجر 4:42، الشروق 6:08، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:02، العشاء 7:19.

- الأربعاء 13 مارس الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و22 دقيقة، السحور 2:20، إمساك 4:20، الفجر 4:40، الشروق 6:07، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:02، العشاء 7:19.

- الخميس 14 مارس الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و24 دقيقة، السحور 2:19، إمساك 4:19، الفجر 4:39، الشروق 6:06، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03، العشاء 7:20.

- الجمعة 15 مارس الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و25 دقيقة، السحور 2:18، إمساك 4:18، الفجر 4:38، الشروق 6:04، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03، العشاء 7:21.

- السبت 16 مارس الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و27 دقيقة، السحور 2:17، إمساك 4:17، الفجر 4:37، الشروق 6:03، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:04، العشاء 7:21.

- الأحد 17 مارس الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و30 دقيقة، السحور 2:15، إمساك 4:15، الفجر 4:35، الشروق 6:02، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05، العشاء 7:22.

الإثنين 18 مارس الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و31 دقيقة، السحور 2:14، إمساك 4:14، الفجر 4:34، الشروق 6:01، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05، العشاء 7:23.

- الثلاثاء 19 مارس الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و33 دقيقة، السحور 2:13، إمساك 4:13، الفجر 4:33، الشروق 6:00، الظهر 12:03، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:06، العشاء 7:23.

- الأربعاء 20 مارس الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و35 دقيقة، السحور 2:12، إمساك 4:12، الفجر 4:32، الشروق 5:58، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:07، العشاء 7:24.

- الخميس 21 مارس الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و37 دقيقة، السحور 2:10، إمساك 4:10، الفجر 4:30، الشروق 5:57، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:07، العشاء 7:25.

- الجمعة 22 مارس الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و39 دقيقة، السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:25.

- السبت 23 مارس الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و40 دقيقة، السحور 2:08، إمساك 4:08، الفجر 4:28، الشروق 5:55، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:26.

- الأحد 24 مارس الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و43 دقيقة، السحور 2:06، إمساك 4:06، الفجر 4:26، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:09، العشاء 7:27.

- الإثنين 25 مارس الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و45 دقيقة، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:52، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:10، العشاء 7:28.

- الثلاثاء 26 مارس الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و46 دقيقة، السحور 2:04، إمساك 4:04، الفجر 4:24، الشروق 5:51، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:10، العشاء 7:28.

- الأربعاء 27 مارس الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و49 دقيقة، السحور 2:02، إمساك 4:02، الفجر 4:22، الشروق 5:50، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11، العشاء 7:29.

- الخميس 28 مارس الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و50 دقيقة، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الشروق 5:49، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11، العشاء 7:30.

- الجمعة 29 مارس الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و52 دقيقة، السحور 2:00، إمساك 4:00، الفجر 4:20، الشروق 5:47، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:12، العشاء 7:30.

- السبت 30 مارس الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و55 دقيقة، السحور 1:58، إمساك 3:58، الفجر 4:18، الشروق 5:46، الظهر 11:59، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:13، العشاء 7:31.

- الأحد 31 مارس الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و56 دقيقة، السحور 1:57، إمساك 3:57، الفجر 4:17، الشروق 5:45، الظهر 11:59، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:13، العشاء 7:32.

- الإثنين 1 أبريل الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و58 دقيقة، السحور 1:56، إمساك 3:56، الفجر 4:16، الشروق 5:44، الظهر 11:59، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:14، العشاء 7:33.

- الثلاثاء 2 أبريل الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة، السحور 1:54، إمساك 3:54، الفجر 4:14، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:14، العشاء 7:33.

الأربعاء 3 أبريل الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة ودقيقتين، السحور 1:53، إمساك 3:53، الفجر 4:13، الشروق 5:41، الظهر 11:58، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:15، العشاء 7:34.

- الخميس 4 أبريل الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و4 دقائق، السحور 1:52، إمساك 3:52، الفجر 4:12، الشروق 5:40، الظهر 11:58، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:16، العشاء 7:35.

- الجمعة 5 أبريل الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و6 دقائق، السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:16، العشاء 7:36.

- السبت 6 أبريل الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و8 دقائق، السحور 1:49، إمساك 3:49، الفجر 4:09، الشروق 5:38، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:17، العشاء 7:36.

- الأحد 7 أبريل الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و10 دقائق، السحور 1:48، إمساك 3:48، الفجر 4:08، الشروق 5:37، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:18، العشاء 7:37.

- الإثنين 8 أبريل الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و12 دقيقة، السحور 1:46، إمساك 3:46، الفجر 4:06، الشروق 5:36، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:18، العشاء 7:38.

- الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة، السحور 1:45، إمساك 3:45، الفجر 4:05، الشروق 5:34، الظهر 11:56، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:19، العشاء 7:39.

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