كاتناول ثمرة واحدة من الأفوكادوا يوميا.. وهذا ما سيحدث في جسمك

لا يعلم الكثيرمنا مدى الفوائد التى تعود على الجسم من تناول الأفوكادو لذا فأن الأفوكادوا يحتوي على قوة غذائية عالية، فهو يحتوي على أكثر من 20 عنصرًا غذائيًا ويخفف من أمراض القلب ويحسن الرؤية ويحافظ على شهية صحية، ويحتوي على قوة غذائية، فهو يحتوي على أكثر من 20 عنصرًا غذائيًا ويخفف من أمراض القلب ويحسن الرؤية ويحافظ على شهية صحية.

فكما جاء في موقع "هيلث"، فأن الأفوكادوا يجب تناوله بمقدار نصف إلى ثمرة أفوكادو واحدة يوميًا تعتبر معقولة بالنسبة لك. الأفوكادو ليست خالية من السعرات الحرارية. لذا فإن الاعتدال هو المفتاح للحفاظ على وزن صحي.

ووفقا لما جاء في الموقع، فأن الأفوكادو مفيد للنساء الحوامل لأنه يحتوي على حمض الفوليك الذي يساعد في نمو الجنين، كما أن الأفوكادوا به مستويات عالية جدًا من البوتاسيوم، يدعم الأفوكادو مستويات ضغط الدم الصحية، محتوى الألياف في هذه الفاكهة يفيد الصحة الأيضية وفقدان الوزن.

كما أن الأفوكادوا سهل الهضم، لذا فيجب الحرص على تناوله في حال التعرض للغصابة بعسر الهضم، كما انه ينشط الكبد ويساعد على تصريف الفضلات من الأمعاء، ويقضي على الغازات، ويعتبر الأفوكادو غذاء شبه كامل، يساعد على ترميم الخلايا، وينصح بتناوله أثناء فترة النقاهة من الأمراض. الزِبدِيَّة أو الأفوكادو يسهم في تهدئة الأعصاب، وفي التخلص من التوت.

ويساهم الأفوكادو في حماية الأمعاء من الأمراض، بما في ذلك سرطان القولون المستقيم ومرض التهاب الأمعاء، أظهرت دراسة أجريت على 163 بالغاً يعانون من زيادة في الوزن أنّ تناول الرجال 175 غراماً من الأفوكادو والنساء 140 غراماً لمدة 12 أسبوعاً أدى إلى انخفاض تركيز حمض الصفراء البرازية وزيادة التنوع البكتيري مقارنة مع مجموعة التحكم، ترتبط التركيزات العالية من حمض الصفراء بالتهاب الأمعاء ونمو الميكروبات الضارة المؤدية إلى نتائج صحية سلبية كسرطان القولون.