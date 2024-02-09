الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بينها للشعر والهضم.. فوائد مذهلة لفاكهة الأفوكادو

الأفوكادو
الأفوكادو

يعد الأفوكادو من الفاكهة التي تحتوي على العديد من الفوائد، أبرزها خفض مستويات الكوليسترول في الدم، والتحكم في ضغط الدم، وإعطاء نضارة مميزة لبشرتك وشعرك، ويمكن إضافته إلى نظامك الغذائي. 

ويحتوي الأفوكادو على العناصر الغذائية الأساسية مثل البوتاسيوم وفيتامين K وفيتامين E والدهون الصحية الأحادية غير المشبعة، ما يعزز الصحة والحيوية بشكل عام، ووفقًا لموقع "very well health"، نرصد لكم في السطور التالية أبرز وأهم الفوائد الصحية الموجودة في الأفوكادو كالتالي:

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للشعر والهضم.. فوائد مذهلة لفاكهة الأفوكادو إليكم أبرزها

 تحسين الهضم: يساعد الأفوكادو، الغني بالألياف، على الهضم، ما يبقي أمعاءك آمنة من الانتفاخ ويعزز حركات الأمعاء المنتظمة، لأنه تحتوي حصة واحدة من "الأفوكادو" على 114 سعرة حرارية فقط ما يجعل مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضا.

الشبع وإدارة الوزن: مزيج الدهون الصحية والألياف الموجودة في الأفوكادو يجعلك تشعر بالشبع والرضا لفترة أطول، ما يساعد على التحكم في الرغبة الشديدة ودعم أهداف إدارة الوزن.

 تنظيم نسبة السكر في الدم: يحتوي الأفوكادو على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، ما يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل خطر مقاومة الإنسولين ومرض السكري من النوع الثاني.

نضارة البشرة والشعر: يعد الأفوكادو من الفواكه المفيدة للجلد والشعر، ومحتواه العالي من مضادات الأكسدة والدهون الصحية يغذي بشرتك، ما يمنحك توهجًا مشعًا، بينما يدعم أيضًا الشعر اللامع والقوي. 

مفيد لصحة القلب: يحتوي الأفوكادو على الدهون الأحادية غير المشبعة، ويساعد الأفوكادو على خفض مستويات الكوليسترول السيئ، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، كما أنه يحتوي على البوتاسيوم، الذي ينظم ضغط الدم، ما يبقي قلبك قويًا وصحيًا. 

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