الولايات المتحدة تحظر مؤقتا واردات الأفوكادو من المكسيك

أعلنت وزارة الزراعة المكسيكية أن الولايات المتحدة حظرت بشكل مؤقت واردات فاكهة الأفوكادو من المكسيك بعد أن تلقى أحد المفتشين الزراعيين الأمريكيين بولاية ميتشواكان تهديدات عبر الهاتف.



وقالت الوزارة في بيان إن قرار حظر الاستيراد تزامن مع نهائي السوبر بول، وهو الحدث الذي يقوم فيه عادة عدد كبير من الأشخاص في الولايات المتحدة بتحضير سلطة الجواكامولي.



وتعاني ولاية ميتشواكان، وهي الولاية المكسيكية الوحيدة الحائزة على تراخيص كاملة من السلطات الأمريكية لتصدير الأفوكادو، من انتشار العنف على أيدي العصابات المتورطة في تهريب المخدرات والخطف .



وقد أرسلت الحكومة المكسيكية نحو ألف جندي إلى ولاية ميتشواكان خلال الأسبوع الماضي للتصدي لأعمال العنف هناك.



وفي غضون الأسابيع الستة الماضية، صدر المنتجون في ولاية ميتشواكان 135 ألف طن من الأفوكادو إلى الولايات المتحدة، وذلك وفقا لإحصاءات وزارة الزراعة المكسيكية.



ويجري حصاد حوالي مليون ونصف طن من الأفوكادو سنويا في المكسيك.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 8854 إصابة جديدة بفيروس كورونا و122 وفاة إضافية خلال أربع وعشرين ساعة.



ارتفع بذلك إجمالي الإصابات بالمكسيك منذ بدء الجائحة إلى خمسة ملايين و292706 إصابات والوفيات إلى 312819.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

و تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، و المملكة المتحدة، و إيطاليا، و روسيا، و فرنسا، و ألمانيا.