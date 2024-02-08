الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

مشكلات صحية تُصيب جسم الإنسان بسبب الإرهاق

الارهاق
الارهاق

يصاب الكثير من الأشخاص بمشكلات صحية نتيجة الإرهاق العاطفي والعقلي والجسدي، ويحدث ذلك عندما نشعر بالمشاعر الصعبة أو بسبب الضغط النفسي.

كما يمكن أن يؤدي الإرهاق إلى الشعور بإحساس معين بالفشل والرفض، وذلك ليس مجرد صراع يؤثر على الصحة النفسية، بل غالبًا ما يكون له تأثير كبير على صحتك الجسدية أيضًا.

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آلام العضلات والتعب المستمر

آلام العضلات والتعب المستمر.. مشكلات صحية تُصيب جسمك بسبب الإرهاق

التعب المستمر: كما أن الإحساس بالإرهاق يجعلنا نشعر بإحساس دائم بالتعب، يمكن أن يعطل نمط النوم ويؤدي إلى مشاكل صحية، وهذا يزيد من التوتر والقلق والشعور بالإرهاق.

مشاكل الجهاز الهضمي: الإرهاق يجعلنا أيضًا لا نركز على أنماط الأكل والنوم الصحي. يؤثر على عملية التمثيل الغذائي في الجسم، ما يؤدي إلى مشاكل في عملية الهضم. تعد مشكلات الجهاز الهضمي مثل الارتجاع الحمضي ومتلازمة القولون العصبي (IBS) شائعة أيضًا عندما نشعر بالإرهاق.

آلام العضلات: يمكن أن تشعر عضلات الجسم بالتوتر بسبب الإجهاد المزمن. وهذا يمكن أن يؤدي إلى شد العضلات وآلام العضلات، وخاصة في الرقبة والكتفين، الصداع والصداع النصفي شائعان أيضًا خلال هذا الوقت.

- الخلل الهرموني: التعرض للتوتر والقلق لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني. 

تعد الهرمونات هي المسئولة عن الأداء السليم للجسم - عندما تكون الهرمونات غير متوازنة، فإنها تؤثر على عمليات الجسم بشكل سلبي وتؤدي إلى مشاكل صحية. تعتبر التقلبات المزاجية التي تعطل وظيفة المناعة والتغيرات غير الصحية في عملية التمثيل الغذائي في الجسم من بعض التأثيرات.

الجهاز المناعي: يرتبط الإرهاق بالإجهاد المزمن وهو الشعور الدائم بالقلق والتوتر يمكن أن يضعف جهاز المناعة، ما يجعلنا عرضة للأمراض والعلل والالتهابات.

الارهاق الارهاق العاطفي الإرهاق العقلي الإرهاق النفسي الإرهاق الجسدي

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