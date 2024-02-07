الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى رحيله.. سر انفصال الفنان محسن سرحان عن سميحة أيوب

محسن سرحان
محسن سرحان

يصادف، اليوم، ذكرى رحيل الفنان القدير محسن سرحان، الذي غادر عالمنا في مثل هذا اليوم 7 فبراير عام 1993  عن عمر يناهز الـ 79 عامًا، إثر تعرضة لأزمة قلبية.

يعد الفنان القدير محسن سرحان، من النجوم الذين حققوا نجاحًا باهرًا في عالم السينما، وقدم كثير من الأعمال الفنية التي لا تنسى، تاركا بصمة كبيرة في تاريخ السينما المصرية وفي قلوب جماهيره.

قدم الفنان الراحل، أعمالا فنية ذات معنى وتحمل رسالة وتوعية للمشاهد، منها “انتصار الإسلام - أنا بنت مين -  آمال - نافذة على الجنة - أنا ذنبي إيه - المرأة كل شيء - اللقاء الأخير - الشك القاتل - الحب المكروه - اشهدوا يا ناس - كدت أهدم بيتي - حدث ذات ليلة - أنا الحب - المال والبنون”، وغبرها من الاعمال.

وتزامنًا مع ذكرى وفاة القدير محسن سرحان، يرصد موقع “الدستور” في تقريره تفاصيل انفصاله عن القديرة  سميحة أيوب رغم قصة الحب التي عاشها الثنائي معًا، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

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محسن سرحان لـ"الدستور": نجهز لإطلاق قافلة جديدة إلى قطاع غزة

سبب انفصال محسن سرحان عن سميحة أيوب

بالرغم من معارضة أسرة الفنانة القديرة سميحة أيوب، فكرة زواجها من الراحل محسن سرحان بسبب فرق السن بينهما، إلا أنها تزوجته وأنجبت منه أبنها الأكبر محمد.

في ذكرى رحيلة.. سبب انفصال الفنان محسن سرحان عن سميحة أيوب

وقالت الفنانة القديرة، في تصريحات سابقة عن سر إنفصالها عن الراحل محسن سرحان، كان السبب وراء انتهاء العلاقة الغيرة الشديدة عليها ومنعها من زيارة أسرتها.

في ذكرى رحيلة.. سبب انفصال الفنان محسن سرحان عن سميحة أيوب
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