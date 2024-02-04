محسن سرحان لـ"الدستور": نجهز لإطلاق قافلة جديدة إلى قطاع غزة

قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري في حوار خاص لـ"الدستور" على هامش الاجتماع التشاوري للمجتمع المدني تحت عنوان "استراتيجيات عملية لنظم غذائية زراعية مستدامة في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا"، إن بنك الطعام يوسع أفق نشاطه في كل المجتمعات المصرية.

تابع أن بنك الطعام يخدم 60 ألف طفل يوميًا في المدارس والحضانات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال تقديم الوجبات الساخنة لهم، معلقًا سنوسع نشاطنا خلال العام الجاري مستهدفين الوصول لـ100 ألف طفل.

بنك الطعام

أوضح محسن سرحان، أن الضغوط الاقتصادية التي تحدث في العالم كله، ستصعب عملية حصول الجيل الجديد لمصادر البروتين، مشيرًا إلى أن بنك الطعام يسعى لتقديم التغذية المتكاملة للجيل الصاعد؛ حتى يكون قادرا على تحقيق طموحاته، ليخرج منه مجدي يعقوب وأحمد زويل ومحمد صلاح مرة أخرى.

أشار إلى أن بنك الطعام يركز بشكل كبير على ملف الزراعة، موضحًا أنه من الطبيعي أن يتم دمج صغار المزارعين في سلاسل الإمداد لدى بنك الطعام، ويكرث بنك الطعام منذ عام ونصف جهوده لدعم صغار المزارعين والمنتجين والمربين لجعلهم على قائمة سلاسل الإمداد، منوها نشتري 2 مليون دجاجة في العام، فنعطي للسيدات وربات البيوت الكتاكيت والاعلاف لتربيتها وشراءها منهم مرة أخرى بسعر السوق.

أكد أن هناك أنواعا من الثمار كالبلح والفاصوليا البيضاء يتم الحصول عليها من صغار المزارعين، منوها: لو المزارع التزم بالإرشادات الزراعية اللي بنديهاله في بنك الطعام بنشتري منه المحصول بأكثر من سعر السوق.

تابع: "أن بنك الطعام يعمل على تحقيق إنتاجية كاملة من السمك والعدس وفول الصويا ودوار الشمس، مشيرا نعمل على توطين صناعة العدس في مصر، مشيرا إلى أنه يأمل زراعة الأرز في المناطق الجافة، ونعتمد على الشتلات المقاومة للجفاف"، منوها: "ستكون 70٪ من هذه المشروعات تعاقدات بنك الطعام مع صغار المزارعين، و30٪ اعتمادا على جهود البنك بنفسه في الأراضي التي يمتلكها".

استكمل أن بنك الطعام اشترى أرض في الوادي الجديد، تبلغ مساحتها 200 فدان، ستتحول لوقف مستدام لمركز الفرافرة، نأمل زراعة المحاصيل فيها، وجزء من المحاصيل ستباع ويعود ريعها للأسر الفقيرة.

أشار إلى أن بنك الطعام المصري يقدم دعم شهري لحوالي 100 ألف اسرة، غير القادرة على العمل، وتشمل كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، أو سيدات معيلات، منوها منذ شهر أجرينا بحث عن أثر بنك الطعام في تحقيق الآمن الغذائي العديد من الأسر.

أوضح أن بنك الطعام يعمل على تقديم الدعم للعديد من الجاليات العربية في مصر، كاليمن، وفلسطين، والسودان، منوها لدينا أكثر من 2000 طالب نرعاهم بغذاء شهري، منوها أنهم المثل الواضح جدا لابن السبيل الذي هو أحد مصارف الزكاة.

أكد المدير التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن 90٪ من مصادر دخل بنك الطعام تقوم على الزكاة، التي لم تتأثر بوجود أزمة اقتصادية، منوها: "المصريين جدعان ومش بيبطلوا يدعموا المحتاجين".

أضاف أن في أحداث غزة الكل كان يريد مساعدة أشقائنا في غزة، مشيرًا إلى أن الشعب المصري توحد على مساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منوها حتى الآن أخرج بنك الطعام 4600 طن.

أوضح محسن سرحان، أن ما يعوق توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة هو إجراءات التفتيش الصعبة التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن لدينا استعداد للمساعدة في داخل غزة، لكن بعد تسهيل الإجراءات من الجانب الإسرائيلي.

أضاف أن بنك الطعام يساهم في التحالف الوطني منذ انطلاقها خلال عام ونصف، مشيرا إلى أن بنك الطعام مستمر في مواصله جهوده ضمن قوافل ستر وعافية، بالإضافة إلى مبادرة إزرع التي تعمل على توفير زراعة القمح وفول الصويا من أجل تقليل الاستيراد من الزيوت، وتوفير العلف للحيوانات.

اختتم أنه يتم حاليا تجهيز قوافل إلى غزة، لمساعدتنا لن تنقطع أبدا في قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل انطلاق الاجتماع التشاوري للمجتمع المدني تحت عنوان "استراتيجيات عملية لنظم غذائية زراعية مستدامة في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا"، والذي يعتبر جزءا من الدورة الـ37 للمؤتمرات الاقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة هذا العام، والذي يستضيفه وينظمه علي مدار يومين بنك الطعام المصري بالتعاون مع اتحاد مزارعي المغرب العربي وشمال إفريقيا والجمعية الزراعية العمانية والجمعية العربية لوقاية النباتات.