السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة سيوة يشهد توزيع 400 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد  محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم، توزيع عدد ٤٠٠ كرتونة مواد غذائية مهداة من بنك الطعام المصري  بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية البر لتنمية المجتمع   بحضور عثمان عبدالخالق مدير إدارة التضامن الاجتماعى، وأحمد عبدالله رئيس مجلس إدارة جمعية  البر وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية. 

 ٤٠٠ كرتونة مواد غذائية


وأوضح  رئيس المركز،   أن القافلة  تحتوي علي ٤٠٠ كرتونة مواد غذائية لواحة سيوة  لتوزيعها على المستحقين  بقرى سيوة، وذلك ضمن استراتيجية بنك الطعام المصري لتوصيل غذاء آمن وصحي للمستحقين في جميع المركز والقرى بالواحة. 


وأشار رئيس المركز، إلى أن عملية توزيع محتويات القافلة تتم وفق مناديب المناطق المستهدفة وقوائم المستحقين  بالتنسيق بين إدارة التضامن الاجتماعي وجمعية البر  ورؤساء القرى  لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 المشاركة المجتمعية


ووجه رئيس المركز  الشكر لبنك الطعام المصري، مثمنا جهوده ومشاركته المجتمعية لتوفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين المستحقين خاصة الأولى بالرعاية والحرص على وصولها إلى أقصى المناطق.

 

ناقش محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، الخطة الاستثمارية للمشروعات المقترحة  للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بحضور عدد من مشايخ وعواقل الواحة وعدد من الشباب من الفئات العمريه المختلفة ورؤساء القرى ومديري الإدارات المعنية.

_مناقشة المشروعات المقترحة في قطاع الطرق والإنارة ومياه الشرب


وأوضح أنه تم مناقشة عدد من المشروعات المقترحة في قطاع الطرق والإنارة ومياه الشرب وتحسين البيئة وفقًا للاعتمادات المالية المتوفرة وحاجة عدة مناطق لإعادة تأهيلها وتطويرها بشكل حضاري لائق للمواطنين وفقًا للأولويات وتوفير البنية التحتية والخدمية بها لبدء أعمال الرصف بعد مراجعة مد البنية التحتية من الصرف الصحي وشبكة مياه الشرب، والكهرباء بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية قبل أعمال الرصف.

مدينة سيوة ٤٠٠ كرتونه مواد غذائيه وزارة التضامن الاجتماعي بنك الطعام المصري مطروح

مواد متعلقة

رئيس سيوة يناقش الخطة الاستثمارية للمشروعات المقترحة للعام المالي 2024/2025

الأكثر قراءة

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

مصادر تنفى لـ"القاهرة الإخبارية" بدء دبابات إسرائيلية عملية برية على حدود غزة مع مصر

الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

تطور جديد.. زيزو يطالب مسئولى الزمالك بحسم مصيره

كولر يُعلن قائمة الأهلى لمباريات السوبر المصرى بالإمارات

السجن 15 عامًا لعامل تعدى على ابنته جنسيًا بالقوة فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لا يعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم

فلسطين: إسرائيل تتعمد تصعيد مجازرها لخلق بيئة تعطل تنفيذ قرار مجلس الأمن

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟