رئيس مدينة سيوة يشهد توزيع 400 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

شهد محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم، توزيع عدد ٤٠٠ كرتونة مواد غذائية مهداة من بنك الطعام المصري بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية البر لتنمية المجتمع بحضور عثمان عبدالخالق مدير إدارة التضامن الاجتماعى، وأحمد عبدالله رئيس مجلس إدارة جمعية البر وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

٤٠٠ كرتونة مواد غذائية



وأوضح رئيس المركز، أن القافلة تحتوي علي ٤٠٠ كرتونة مواد غذائية لواحة سيوة لتوزيعها على المستحقين بقرى سيوة، وذلك ضمن استراتيجية بنك الطعام المصري لتوصيل غذاء آمن وصحي للمستحقين في جميع المركز والقرى بالواحة.



وأشار رئيس المركز، إلى أن عملية توزيع محتويات القافلة تتم وفق مناديب المناطق المستهدفة وقوائم المستحقين بالتنسيق بين إدارة التضامن الاجتماعي وجمعية البر ورؤساء القرى لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

المشاركة المجتمعية



ووجه رئيس المركز الشكر لبنك الطعام المصري، مثمنا جهوده ومشاركته المجتمعية لتوفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين المستحقين خاصة الأولى بالرعاية والحرص على وصولها إلى أقصى المناطق.

ناقش محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، الخطة الاستثمارية للمشروعات المقترحة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بحضور عدد من مشايخ وعواقل الواحة وعدد من الشباب من الفئات العمريه المختلفة ورؤساء القرى ومديري الإدارات المعنية.

_مناقشة المشروعات المقترحة في قطاع الطرق والإنارة ومياه الشرب



وأوضح أنه تم مناقشة عدد من المشروعات المقترحة في قطاع الطرق والإنارة ومياه الشرب وتحسين البيئة وفقًا للاعتمادات المالية المتوفرة وحاجة عدة مناطق لإعادة تأهيلها وتطويرها بشكل حضاري لائق للمواطنين وفقًا للأولويات وتوفير البنية التحتية والخدمية بها لبدء أعمال الرصف بعد مراجعة مد البنية التحتية من الصرف الصحي وشبكة مياه الشرب، والكهرباء بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية قبل أعمال الرصف.