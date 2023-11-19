رئيس سيوة يناقش الخطة الاستثمارية للمشروعات المقترحة للعام المالي 2024/2025

ناقش محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، الخطة الاستثمارية للمشروعات المقترحة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بحضور عدد من مشايخ وعواقل الواحة وعدد من الشباب من الفئات العمريه المختلفة ورؤساء القرى ومديري الإدارات المعنية.

_ مناقشة المشروعات المقترحة في قطاع الطرق والإنارة ومياه الشرب



وأوضح أنه تم مناقشة عدد من المشروعات المقترحة في قطاع الطرق والإنارة ومياه الشرب وتحسين البيئة وفقاً للاعتمادات المالية المتوفرة وحاجة عدة مناطق لإعادة تأهيلها وتطويرها بشكل حضاري لائق للمواطنين وفقاً للأولويات وتوفير البنية التحتية والخدمية بها لبدء أعمال الرصف بعد مراجعة مد البنية التحتية من الصرف الصحي وشبكة مياه الشرب، والكهرباء بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية قبل أعمال الرصف.

_ مراجعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية



وأشار إلى أنه تم أيضاً مناقشة الخطة الاستثمارية للمشروعات المقترحة في قطاعي المياه الشرب والطرق، بالإضافة إلى مراجعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية والعمل على جهود التنفيذ والاسراع في إنهائها مع الالتزام بالمواصفات الفنية.