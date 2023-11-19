الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس سيوة يناقش الخطة الاستثمارية للمشروعات المقترحة للعام المالي 2024/2025

صورة من الحدث
صورة من الحدث

ناقش محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، الخطة الاستثمارية للمشروعات المقترحة  للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بحضور عدد من مشايخ وعواقل الواحة وعدد من الشباب من الفئات العمريه المختلفة ورؤساء القرى ومديري الإدارات المعنية.

_ مناقشة المشروعات المقترحة في قطاع الطرق والإنارة ومياه الشرب


وأوضح أنه تم مناقشة عدد من المشروعات المقترحة في قطاع الطرق والإنارة ومياه الشرب وتحسين البيئة وفقاً للاعتمادات المالية المتوفرة وحاجة عدة مناطق لإعادة تأهيلها وتطويرها بشكل حضاري لائق للمواطنين وفقاً للأولويات وتوفير البنية التحتية والخدمية بها لبدء أعمال الرصف بعد مراجعة مد البنية التحتية من الصرف الصحي وشبكة مياه الشرب، والكهرباء بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية قبل أعمال الرصف.

_ مراجعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية


وأشار إلى أنه تم أيضاً مناقشة الخطة الاستثمارية للمشروعات المقترحة في قطاعي المياه الشرب والطرق، بالإضافة إلى مراجعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية والعمل على جهود التنفيذ والاسراع في إنهائها مع الالتزام بالمواصفات الفنية.

مناقشة الخطة الاستثمارية العام المالى ٢٠٢٤ ٢٠٢٥ مطروح سيوة رئيس مدينة سيوة

مواد متعلقة

محافظ مطروح يفتتح المعرض الدائم للمنتجات التراثية والبيئية فى سيوة

الأكثر قراءة

إعلام إسرائيلى: حكومة نتنياهو تنوى توسيع نطاق وحدود الحرب

فوكس نيوز: انتشار "رسالة إلى أمريكا" لأسامة بن لادن يثير الفتنة وسط الأمريكيين

"الحوثيون": نعتزم استهداف السفن التى تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية

مشروع جديد للتكرير.. 3 ملفات هامة أمام وزير البترول خلال زيارته لـ كوريا

مصرع ربة منزل أسفل عجلات سيارة تابعة لحي شرق شبرا الخيمة

تفاصيل قتل عامل صديقه ودفنه في منشأة ناصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستعمرين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مجلس الوزراء الإسرائيلى المصغر يوافق على إدخال الوقود إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل اثنين من جنوده وإصابة ثالث فى معارك بغزة