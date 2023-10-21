السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ مطروح يفتتح المعرض الدائم للمنتجات التراثية والبيئية فى سيوة

محافظ مطروح
محافظ مطروح

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، المعرض الدائم للمنتجات التراثية والبيئية بسيوة والذى أقامته إحدى الشركات وسط مدينة سيوة، وذلك بحضور النائبة فتحية السنوسى ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة وعدد من مشايخ سيوة. 

ـ بازار للمنتجات التراثية واليدوية

ويضم المعرض الدائم  معرض للتمور وبازار للمنتجات التراثية واليدوية التى تتميز بها واحة سيوة، حيث أشاد المحافظ بجهود إقامة المعرض بشكل حضارى لائق بالمدينة السياحية واستقبال زوارها من الجنسيات المختلفة ويتوافق مع طبيعتها البيئية والتراثية والسياحية. 

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محافظ مطروح مطروح المعرض الدائم للمنتجات المنتجات التراثية سيوة

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