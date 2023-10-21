محافظ مطروح يتفقد ورش العمل بالمهرجان الدولي السابع للتمور (صور)

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ورش العمل المقامة ضمن فعاليات اليوم الثانى لمهرجان الدولى السابع للتمور بواحة سيوة، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد “شعيب” خلال الجولة، أن تلك الورش تأتى استكمالا لتبادل الخبرات وطرح مزيد من الرؤى والمقترحات لتطوير صناعة التمور.

مشاركة عربية واسعة

وأشاد محافظ مطروح، بما شهده اليوم الأول للمهرجان من تعاون ومشاركة من الدول العربية والصديقة التى تعبر عن روح التألف وعلاقات التعاون بيننا جميعا من أجل المصلحة العامة وغدا أفضل.



وقدم “شعيب” الشكر والتقدير للشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الدولة نائب مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، على دعمه لتنظيم المهرجان السنوي السابع للتمور بسيوة، والذى تنظمه دولة الإمارات الشقيقة ممثلة فى جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة المصرية ومحافظة مطروح.

واستمع محافظ مطروح، للعارضين من الشركات والهيئات والمؤسسات والمنظمات المشتركة فى المعرض عن أحدث الطرق في التغليف والتعبئة وكذلك أساليب تحسين السلالات والمكافحة والحفاظ على ثروة النخيل وكذلك مبادرات دعم المزارعين ومساعدة المنتجين على التصدير وفق للمعايير والمواصفات.

شارك في الجولة كل من الدكتور عبدالوهاب زايد امين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى والدكتور أمجد القاضي المدير التنفيذى لمركز الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والنائبة فتحية السنوسى والنائب جمال الشورى ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة وعدد من مشايخ سيوة ومديري المديريات والإدارات.

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