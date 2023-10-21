السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يتفقد ورش العمل بالمهرجان الدولي السابع للتمور (صور)

محافظ مطروح
محافظ مطروح

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ورش العمل المقامة ضمن فعاليات اليوم الثانى لمهرجان الدولى السابع للتمور بواحة سيوة، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد “شعيب” خلال الجولة، أن تلك الورش تأتى استكمالا لتبادل الخبرات وطرح مزيد من الرؤى والمقترحات لتطوير صناعة التمور. 

مشاركة عربية واسعة 

وأشاد محافظ مطروح،  بما شهده اليوم الأول للمهرجان من تعاون ومشاركة من الدول العربية والصديقة التى تعبر عن روح التألف وعلاقات التعاون بيننا جميعا من أجل المصلحة العامة وغدا أفضل. 

  
وقدم “شعيب” الشكر والتقدير للشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الدولة نائب مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، على دعمه لتنظيم المهرجان السنوي السابع  للتمور بسيوة، والذى تنظمه دولة الإمارات الشقيقة ممثلة فى جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي  وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة المصرية ومحافظة مطروح. 

واستمع محافظ مطروح، للعارضين من الشركات والهيئات والمؤسسات والمنظمات المشتركة فى المعرض عن أحدث الطرق في التغليف والتعبئة وكذلك أساليب تحسين السلالات والمكافحة والحفاظ على ثروة النخيل وكذلك مبادرات دعم المزارعين ومساعدة المنتجين على التصدير وفق للمعايير والمواصفات.

شارك في الجولة كل من الدكتور عبدالوهاب زايد امين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى والدكتور أمجد القاضي المدير التنفيذى لمركز الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والنائبة فتحية السنوسى والنائب جمال الشورى ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة وعدد من مشايخ سيوة ومديري المديريات والإدارات. 

IMG-20231021-WA0074
IMG-20231021-WA0074
IMG-20231021-WA0073
IMG-20231021-WA0073
IMG-20231021-WA0072
IMG-20231021-WA0072
IMG-20231021-WA0071
IMG-20231021-WA0071
IMG-20231021-WA0070
IMG-20231021-WA0070
IMG-20231021-WA0069
IMG-20231021-WA0069
IMG-20231021-WA0068
IMG-20231021-WA0068
IMG-20231021-WA0067
IMG-20231021-WA0067
IMG-20231021-WA0066
IMG-20231021-WA0066
IMG-20231021-WA0065
IMG-20231021-WA0065
IMG-20231021-WA0064
IMG-20231021-WA0064
IMG-20231021-WA0063
IMG-20231021-WA0063
IMG-20231021-WA0062
IMG-20231021-WA0062
IMG-20231021-WA0061
IMG-20231021-WA0061
IMG-20231021-WA0060
IMG-20231021-WA0060
IMG-20231021-WA0057
IMG-20231021-WA0057
IMG-20231021-WA0058
IMG-20231021-WA0058
IMG-20231021-WA0059
IMG-20231021-WA0059
IMG-20231021-WA0054
IMG-20231021-WA0054
IMG-20231021-WA0055
IMG-20231021-WA0055
IMG-20231021-WA0056
IMG-20231021-WA0056
محافظ مطروح مطروح ورش العمل مهرجان التمور واحة سيوة

مواد متعلقة

بدء تشغيل خط مياه الشرب "باغورمى" بطول 2.3 كم فى سيوة

محافظ مطروح يتفقد مركز التخاطب والمشروعات القومية للشباب والرياضة بمدينة سيوة

رئيس مدينة مرسى مطروح يتابع مشروعات البنية التحتية بالمناطق المتضررة من السيول

تدشين ورش تنمية مهنية لمعلمي التعليم المجتمعي بمطروح

مشاركة بمعرض الحرف في سيوة: الدولة تدعم الشباب وتساعدهم في تسويق منتجاتهم (فيديو)

"بالروح بالدم نفديك يا أقصى".. السيدات يتقدمن المسيرة التضامنية لقضية الشعب الفلسطيني بمطروح

محافظ مطروح: نشكر الرئيس السيسى على انضمام مصر للمجلس الدولى للتمور

تضامنًا مع أهل غزة.. محافظ مطروح يشارك فى حملة التبرع بالدم

الأكثر قراءة

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

"العار لإسرائيل".. عشرات الآلاف يخرجون إلى شوارع لندن من أجل فلسطين

محمد صلاح يسجل ويرفض الاحتفال ويصل للهدف رقم 200 أمام إيفرتون

الرئاسة عن "قمة القاهرة للسلام": مصر لن تقبل أبدًا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

الأهلى يهنئ مجلس الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

حزب الله يعلن استهداف مواقع للاحتلال على الحدود مع لبنان

"حرب غزة".. الاحتلال قتل 1688 طفلًا فلسطينيًا فى الحرب حتى الآن

اتحاد بلديات غزة يحذر من كارثة كبيرة بالقطاع بسبب نفاد الوقود