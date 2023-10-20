الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح: نشكر الرئيس السيسى على انضمام مصر للمجلس الدولى للتمور

محافظ مطروح
محافظ مطروح

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلال فعاليات المهرجان الدولى السابع للتمور بواحة سيوة الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إننا نتشرف أن نبعث للرئيس في بداية لقائنا اليوم نيابة عن جميع أهالى محافظة مطروح وجميع المشاركين معنا برسالة تحمل عظيم الشكر والتقدير لجهوده المستمرة لتوفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين مع إقامة العديد من المشروعات القومية والتنموية في كافة ربوع الوطن والحفاظ على ترابه وسلامة أراضيه واستعادة مصر مكانتها الإقليمية والدولية. 

ـ انضمام  مصر إلى المجلس الدولي للتمور

وقدم الشكر للرئيس على انضمام  مصر إلى المجلس الدولي للتمور؛ بما يعزز التعاون لتطوير قطاع التمور وتطوير إنتاجه وجودة التمور والعمل على تحسين تصنيعها.

كما قدم الشكر إلى الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الدولة نائب مجلس الوزراء.. وزير شئون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة على توجيهه لتنظيم المهرجان السنوي السابع  للتمور بسيوة، والذى تنظمه دولة الإمارات الشقيقة ممثلة فى جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة المصرية ومحافظة مطروح تأكيدًا على روح التعاون والعلاقات الاستراتيجية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والدور الرائد لدولة الإمارات الشقيقة  في دعم القطاع الزراعي، خاصة في مجال نخيل التمر، ومكانة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ودورها البناء في تطوير قطاع نخيل التمر والارتقاء به على مستوى الوطن العربي مع تنظيم عدة فعاليات على مستوى عدد من الدول العربية. 

ـ استخدام أحدث أساليب الجمع والتعقيم والتغليف للتمور

 وأضاف أنه لا شك أن الحرص على تنظيم المهرجان الدولى للتمور بسيوة يرجع لأهميته الكبيرة ومردوده الاقتصادى المهم لمزارعى ومنتجى الواحة، مع تبادل الخبرات المختلفة في  صناعة التمور وزراعة مزيد من السلالات لتحسين إنتاجيتها، واستخدام أحدث أساليب الجمع والتعقيم والتغليف والتخزين المتعارف عليها وإدخال أصناف عالمية جديدة من نخيل التمور خاصة الأصناف العربية كالمجدول وغيرها بما يحدث طفرة فى إنتاج تجارة التمور المصرية، مشيرا إلى سعادة أهالي سيوة بما يرونه من عمل جاد للاستثمار الأمثل لثروتهم الزراعية من الشجرة المباركة النخلة وهى أحد الرموز المميزة لشعار المحافظة والتى تصل أعدادها إلى 850 ألف نخلة بإجمالي إنتاج تمور نحو  ١٨٠  ألف طن تقريبًا  من هذه  الشجرة المباركة التى جمعتنا اليوم واهتمام الدولة بزيادة أعدادها بأصنافها المختلفة.

_ دعم محافظة مطروح التام لتنمية ثروة النخيل 

 وأكد دعم محافظة مطروح التام لتنمية ثروة النخيل والحفاظ على طبيعتها المتميزة وتعظيم العائد الاقتصادي منها، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة وتقديم كافة الرعاية والدعم للمزارعين بالواحة، حيث تم خلال الثلاث سنوات الأخيرة، منها في مجال مكافحة سوسة النخيل بالحقن، والرش الوقائي وتشغيل معمل إنتاج طفيل الترايكوجراما لمكافحة آفات ثمار النخيل على مساحة (20 ألف فدان) والدعم بعدد 25 جهاز حقن نخيل لعلاج سوسة النخيل دعمًا من وزارة الزراعة ومركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، وتدريب مزيد من شباب ومزارعي الواحة على كيفية المكافحة والحفاظ على إنتاج التمور وتحسين جودته.

مطروح محافظ مطروح مهرجان التمور المهرجان الدولى السابع رئيس الجمهورية

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