الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تضامنًا مع أهل غزة.. محافظ مطروح يشارك فى حملة التبرع بالدم

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

أقدم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، بالتبرع بالدم تضامنًا مع أهل غزة الذين يتعرضون للعدوان الإسرائيلي الغاشم. 

الأخوة بين المصريين والفلسطينيين

وأشاد الدكتور إبراهيم خالد بالمشاركة الواسعة في الحملة، مؤكدًا أنها تعبر عن روح التكافل والأخوة بين المصريين والفلسطينيين، وأنها ترسل رسالة قوية للعالم بأن مصر دائمًا تقف إلى جانب غزة في محنتها، مضيفا أن شعب مصر سيواصل دعم غزة بكافة السبل الممكنة بإرسال المساعدات الإنسانية.

التبرع بالدم واجب وطني وديني

من جانبه قال اللواء خالد شعيب إن التبرع بالدم هو واجب وطني وديني على كل مصري، لافتًا إلى أن دماء غزة هي دماء مصر، وأن مصير الشعبين هو واحد. 

وأكد أن محافظة مطروح تقف صفًا واحدًا خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم غزة وفلسطين، وأنها ستستمر في التضامن معهم حتى يتحقق الانتصار.

إلغاء جميع المظاهر الاحتفالية والفنية المصاحبة للمهرجان الدولى السابع  للتمور

في السياق ذاته كان قد قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إلغاء جميع المظاهر الاحتفالية والفنية المصاحبة للمهرجان الدولى السابع  للتمور المصرية بسيوة خلال الفترة من 20 حتى 22 أكتوبر الجاري واقتصار فعاليات المهرجان على الكلمات الافتتاحية والجلسات والندوات العلمية التي تجرى خلال المهرجان بمشاركة عدد من كبرى الشركات والمصانع المنتجة للتمور من مصر وخارجها وممثلي الهيئات العلمية والبحثية المعنية بالتمور من عدد من الدول العربية لتحقيق الاستفادة والمردود الاقتصادي والعائد المرجو من تبادل الخبرات بين مزارعي ومنتجي ومصدري التمور وتحقيق الرواج والتسويق والخبرات بين الشركات والهيئات المشاركة من أجل النهوض بصناعة التمور وتحقيق الجدوى الاقتصادية للمزارعين بالواحة. 

محافظ مطروح التبرع بالدم أهل غزة تضامنا مع أهل غزة مطروح

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