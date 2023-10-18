رئيس مدينة سيوة يتابع الاستعدادات والتجهيزات النهائية لانطلاق فعاليات مهرجان التمور

قام محمد بكر يوسف رئيس مدينة سيوة، وسكرتير عام محافظة مطروح بجولة تفقدية بواحة سيوة لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات النهائية لانطلاق فعاليات مهرجان التمور الدولي السابع بالواحة خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ أكتوبر الجاري.

_ التجهيز والإعداد لمهرجان التمور

وأوضح محمد بكر رئيس مركز ومدينه سيوة أن جميع الإدارات التنفيذيه وبمشاركة لجنة التجهيز والإعداد للمهرجان بسيوة تكثف استعدادتها وتجهيزاتها لاستقبال ضيوف المحافظة خلال تلك الفترة وظهور المهرجان بالشكل المشرف واللائق بالمحافظة أمام ضيوفها من داخل مصر وخارجها.

_ واحة سيوة غنية بتراثها وثقافتها الفريدة المميزة لها

وأشار رئيس مدينة سيوة أنه تم إجراء جولة تفقدية علي الأعمال النهائيه داخل القرية الأولمبية مقر إقامة المهرجان مشيدا بالاعمال التي تمت خلال الفترة السابقة مؤكدا على تكثيف الأعمال خلال تلك الفترة والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لظهور سيوة والمهرجان بالشكل اللائق مرددا ان واحة سيوة غنية بتراثها وثقافتها الفريدة المميزة لها،

يذكر أن وجه محافظ مطروح بمتابعة كافة التجهيزات والاستعدادات النهائية لهذا الحدث الهام بحضور جميع المعنيين بالمحافظة ومراجعة كافة الاستعدادات والتجهيزات النهائيه

ووجه السكرتير العام.

وفى سياق آخر، كان قد عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الثلاثاء قبل الماضي، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات لاستضافة مهرجان التمور الدولى السابع بسيوة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ومحافظة مطروح، خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ أكتوبر الجاري.

جاء ذلك بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة وجميع رؤساء الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وأكد محافظ مطروح على إنهاء جميع الجهات وتضافر جهودها استعدادا لاستضافة المهرجان والظهور بالشكل الحضارى والسياحى المشرف للواحة، وبما يعود بالنفع على أهالي سيوة والترويج والتسويق الجيد، مع التنظيم وحسن الاستقبال لضيوف المحافظة.