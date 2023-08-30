رئيس مدينة سيوة يناقش المخطط الاستراتيجي والرؤية التنموية بالواحة

عقد محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الأربعاء، جلسة استماع لعرض تحديث دراسات المخطط الاستراتيجي في ضوء المتغيرات والمستجدات التنموية لمدينة سيوة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني عياد، استشاري الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمهندس أسامة زعيتر، رئيس المركز الإقليمي لإقليم الإسكندرية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس عبدالفتاح صيام، مدير الإدارة الهندسية، والمهندس عبدالله سلامة، مدير الإدارة الزراعية، والمهندس عثمان محمد، مدير هندسة كهرباء سيوة، والمهندس أحمد مرجان، ممثلي شركة المياه والصرف الصحي فرع سيوة، وأبوبكر عبدالرحمن، رئيس قرية بهي الدين، وجمال حمد، مدير إدارة الإسكان.

مخطط استراتيجي

وخلال الاجتماع، تم مناقشة المخطط الاستراتيجي العام وارتباطه بالرؤية التنموية لمدينة سيوة والتي تتفق مع دور المدينة وأهميتها بما يحقق التنمية المستدامة والاتفاق على استكمال أعمال المخطط تمهيدا لاستكمال الإجراءات والعرض على شركاء التنمية والجهات المعنية ومن ثم اعتماد المخطط والعمل به.

مشروعات استثمارية

وأكد محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، على ضرورة مراعاة أثناء وضع المخطط الاستراتيجي التفصيلي المشروعات الاستثمارية الحالية والمستقبلية من خلال رؤية مبنية على الوضع الحالي ومنها طبيعة البيئة والمناخ والسكان والبنية الأساسية فى كل منطقة للوصول إلى مجتمع متكامل يشمل مشروعات متنوعة طبقا لاحتياجات المجتمع السيوي .

استثمار الإمكانيات المتاحة

وأضاف أن الهدف من هذه الرؤية هو استثمار الإمكانيات المتاحة بالواحة وأن يكون هناك رؤية مستقبلية لكل القطاعات والعمل على تطويرها وفق آليات محددة من خلال رؤية شاملة قادرة على تحقيق الطموحات المستقبلية من خلال تخطيط عمراني مستقبلي مع الربط بين التخطيط العمراني والمشروعات الاستثمارية التي سيتم إقامتها خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بضرورة مراعاة النمو المستقبلي لمدينة سيوة وشبكة الطرق التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها لربط شرق المدينة بغربها بما يتفق مع توزيع السكان و المساحة والكثافة السكانية والخدمات وصولًا لرضا المواطن.

رئيس مدينة سيوة يناقش المخطط الاستراتيجي

رئيس مدينة سيوة يناقش المخطط الاستراتيجي

رئيس مدينة سيوة يناقش المخطط الاستراتيجي

رئيس مدينة سيوة يناقش المخطط الاستراتيجي