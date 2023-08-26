السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "سيوة" يبحث أوجه التعاون مع مسئولي مؤسسة "سيدات شالي" لدعم المشروعات المجتمعية بالواحة

رئيس مدينة سيوة
رئيس مدينة سيوة

استقبل محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم السبت، سالمة محمد  أبوالقاسم رئيس مجلس أمناء مؤسسة سيدات شالي والوفد المرافق لها، وذلك لبحث أوجه التعاون بين المؤسسة ومركز مدينة سيوة وتأكيدًا على أهمية المشاركة المجتمعية فى تنمية المجتمعات المحلية وخدمة المرآة في جميع المجالات خاصة أعمال الفضة والتطريز والكليم والخياطه  والتي تشتهر بها واحة سيوة.

 

_ تحقيق التنمية المستدامة داخل المجتمع


وأضاف أن المؤسسة  تلعب حالياً دوراً كبيراً نحو تحقيق التنمية المستدامة داخل المجتمع من خلال تدريب الفتيات على أعمال الحرف اليدويه وإحياء التراث السيوي وخاصة  في  مجال الفضه، موضحة أن كل مؤسسة تسعى جاهدة لدعم وتنمية الأنشطة المختلفة التى تتسم مع أهداف التنمية المستدامة وعلى رأسها الاهتمام بالعنصر البشرى وتمكين المرأة عن طريق دعم وتمويل مجالات التنمية على مستوى الجمهورية خاصة المناطق النائية. 

 

_ المساهمة فى عدة مشروعات خدمية بواحة سيوة


وأكد مسئولي المؤسسة، استعدادهم  للمساهمة فى عدة مشروعات خدمية بواحة سيوة وتقديم المساعدات في كافة المجالات الخدمية مثل إقامة ندوات توعية للفتيات وحثهم على إنشاء مشروعات صغيرة وغيرها.

 

_ دعم تمكين المرأة اقتصاديا بواحة سيوة 


وقدم محمد بكر رئيس مدينة سيوة  الشكر للمؤسسة  على دورها فى دعم وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ودعمهم في تمكين المرأه اقتصاديا، مؤكدا تقديمه لكافه الدعم والتيسيرات لتحقيق الأهداف المرجوة والارتقاء بالخدمات المقدمة من المؤسسة.

 

جاء ذلك من منطلق حرص الدولة على تقديم الخدمات  المقدمة للمواطنين واستمرار لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والمتمثلة في تفعيل دور المشاركة المجتمعية بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح.

مدينة سيوة المجتمع المحلى سيدات شالى المرآة السيوية مطروح

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