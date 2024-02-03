السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حصلت على العديد من الجوائز.. سما زكريا تهزم "التوحد" برسوماتها وألوانها

سما زكريا
سما زكريا

استطاعت الطفلة سما زكريا مبارك، هزيمة مرض التوحد مستخدمة مقولة "اختلافي لا يلغي قدراتي"، لتحقق ما تبحث عنه بألوانها ورسوماتها الجميلة والمميزة.

ودعمت أسرة الطفلة سما زكريا، صاحبة الـ 14 عامًا، من خلال تعليمها القراءة والكتابة في المنزل، لتكتشف "الطفلة سما" موهبتها وهي تبلغ من العمر 4 سنوات، لتهزم مرض التوحد وتقوم بتحقيق حلمها من خلال تعلم الرسم والاشتراك في الكثير من المعارض أونلاين لتطور موهبتها.

وقالت والدة الطفلة سما زكريا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنها سعيدة جدًا بفكرة تسليط الضوء على مشكلة مرض التوحد، وبالرغم من أنه مشكلة إلا أنها وقفت بجانب "سما" لتحقق حلمها لتعطيها الشعور بالأمان وبأنها طفلة مميزة.

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على غرار حالة خاصة.. مشاهير حققوا نجاحًا باهرًا رغم التوحد

حصلت على شهادة الدكتوراة.. سما زكريا تهزم "التوحد" برسوماتها وألوانها

وأضافت: حلم سما أن يكون لها مرسم صغير كمصدر رزق، لأنها لا تستطيع الحصول على شهادة أكاديمية، وأصبحت "سما" ناشطة تطالب في حقوق أطفال التوحد بالمشاركة في العديد من المؤتمرات الخاصة بالتوحد، وشاركت في مؤتمر تيدكس بغداد للموهوبين والمفكرين وصعدت المنصة مع الفنان النحات العالمي أحمد البحراني ليشجعها على تطوير مواهبها، وحصلت على شهادات تقدير من بعض المعارض الفنية في مصر المهتمة بالأنشطة الثقافية والفنية، لتحفيز الأطفال على تطوير أنفسهم وتحدي المرض.

جدير بالذكر أن مسلسل "حالة خاصة"، الذي عرض مؤخرًا على منصة WATCH IT، ناقش قضية مهمة جدًا عن مرض "التوحد"، لتسليط الضوء على طرق التعامل مع مريض التوحد، ولإبراز قدراتهم الخاصة المختلفة عن الآخرين.

ساهمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نقل العديد من الأعمال الدرامية للمشاهد والتي تناقش قضايا أصحاب الهمم ومرضى التوحد، منها حدوتة "حلم حياتي" من مسلسل "إلا أنا"، وهو واحد من أهم الأعمال التى سلطت الضوء على مرض التوحد.

التوحد مرض التوحد حالة خاصة تحدي مرض التوحد الشركة المتحدة

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