السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

على غرار حالة خاصة.. مشاهير حققوا نجاحًا باهرًا رغم التوحد

حالة خاصة
حالة خاصة

استطاع مسلسل “حالة خاصة” الذي عرض مؤخرًا على منصة  WATCH IT  أن يناقش قضية مهمة جدًا، عن مرض "التوحد"، لتسليط الضوء على طرق التعامل مع مريض التوحد، ولإبراز قدراتهم الخاصة المختلفة عن الأخريين.

يعد مرض "التوحد" من الأمراض الشائعة التي يصاب به الكثير حول العالم، فهو اضطراب عصبي نمائي وتظهر أعراضه في مرحلة مبكرة منذ الطفولة، وتختلف نسبة المرض من مريض لأخر، وبالرغم من أن هذا المرض يتربط بنمو الدماغ، إلا أن هناك حالات عديدة مصابه به ولكنها حققت نجاحات باهره في حياتهم المهنية والتعليمية.

وتزامنًا مع انتهاء مسلسل “حالة خاصة” الذي حقق نجاح كبير خلال الأيام الماضية ولقى إعجاب الكثير من الجماهير لمناقشته قضية مهمة ومختلفة، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير أبرز المشاهير الذين حققوا نجاحًا باهرًا في حياتهم رغم إصابتهم بمرض التوحد، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

على صعيد حالة خاصة.. مشاهير حققوا نجاحًا باهرًا رغم التوحد

حقق العديد من النجوم نجاح كبير خلال مشوارهم المهني بالرغم من إصابتهم بمرض التوحد، على رأسهم لاعب كرة القدم العالمي ليونيل ميسي، الذي أستطاع التغلب على المرض لتحقيق حلمه ليكون لاعب مشهور وحققًا إنجازات عديدة خلال مسيرته الكروية.

على صعيد حالة خاصة.. مشاهير حققوا نجاحًا باهرًا رغم التوحد

استطاعت الدكتورة مناهل ثابت، أن تثبت قدرتها العقلية بالرغم من إصابتها بالتوحد، لتكون أول سيدة عربية تحطم موسوعة جينيس للعباقرة في عام 2013، وصنفت من ضمن أذكى أمرأة في العالم، وأعتمد الجامعات الأمريكية أبحاثها وفي العديد من المؤسسات المختلفة.

على صعيد حالة خاصة.. مشاهير حققوا نجاحًا باهرًا رغم التوحد

أما عن الفنان “فان جوخ” كان من اشهر الرسامين الذين أستطاعوا ترك بصمة كبيرة في عالم الفن، وبالرغم من إصابته بمرض التوحد، إلا أنه تمكن من إخراج إبداعته في الرسم لتصنف من أكثر اللوحات الأغلى في العالم.

على صعيد حالة خاصة.. مشاهير حققوا نجاحًا باهرًا رغم التوحد

وتمكنت الفنانة الأمريكية داريل هانا، حصد العديد من الجوائز السينمائية خلال مشوارها الفني، بالرغم من إصابتها بمرض التوحد.

على صعيد حالة خاصة.. مشاهير حققوا نجاحًا باهرًا رغم التوحد
حالة خاصة مسلسل حالة خاصة التوحد مرض التوحد قضية التوحد

مواد متعلقة

تحسن ملحوظ.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع

أخبار فاتتك|إصابة وسام أبوعلى خلال مران الأهلى.. وأمريكا تشن ضربات انتقامية بالعراق وسوريا

في آخر تحديث.. أسعار الذهب الـ21 اليوم الجمعة 2 فبراير 2024

بوابة الأزهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 وتوزيع درجات

بوابة الأزهر الإلكترونية 2024.. استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم

في يومه العالمي.. أبرز صيحات موضة الحجاب في عام 2024 (صور)

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة وغدا في مصر

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

عاجل| بمشاركة مصر.. نيويورك تايمز تكشف نتائج اجتماع باريس الرباعى لوقف حرب غزة

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

رأس الحكمة.. الحقيقة وراء "مشروع القرن السياحى" بعيدًا عن الأكاذيب

عاجل| القبضة الحديدية.. «عصابات العملة» تتساقط فى يد «الأمن العام» و«الأموال العامة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»

لا تقارنوه بالهولوكوست