على غرار حالة خاصة.. مشاهير حققوا نجاحًا باهرًا رغم التوحد

استطاع مسلسل “حالة خاصة” الذي عرض مؤخرًا على منصة WATCH IT أن يناقش قضية مهمة جدًا، عن مرض "التوحد"، لتسليط الضوء على طرق التعامل مع مريض التوحد، ولإبراز قدراتهم الخاصة المختلفة عن الأخريين.

يعد مرض "التوحد" من الأمراض الشائعة التي يصاب به الكثير حول العالم، فهو اضطراب عصبي نمائي وتظهر أعراضه في مرحلة مبكرة منذ الطفولة، وتختلف نسبة المرض من مريض لأخر، وبالرغم من أن هذا المرض يتربط بنمو الدماغ، إلا أن هناك حالات عديدة مصابه به ولكنها حققت نجاحات باهره في حياتهم المهنية والتعليمية.

وتزامنًا مع انتهاء مسلسل “حالة خاصة” الذي حقق نجاح كبير خلال الأيام الماضية ولقى إعجاب الكثير من الجماهير لمناقشته قضية مهمة ومختلفة، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير أبرز المشاهير الذين حققوا نجاحًا باهرًا في حياتهم رغم إصابتهم بمرض التوحد، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

على صعيد حالة خاصة.. مشاهير حققوا نجاحًا باهرًا رغم التوحد

حقق العديد من النجوم نجاح كبير خلال مشوارهم المهني بالرغم من إصابتهم بمرض التوحد، على رأسهم لاعب كرة القدم العالمي ليونيل ميسي، الذي أستطاع التغلب على المرض لتحقيق حلمه ليكون لاعب مشهور وحققًا إنجازات عديدة خلال مسيرته الكروية.

على صعيد حالة خاصة.. مشاهير حققوا نجاحًا باهرًا رغم التوحد

استطاعت الدكتورة مناهل ثابت، أن تثبت قدرتها العقلية بالرغم من إصابتها بالتوحد، لتكون أول سيدة عربية تحطم موسوعة جينيس للعباقرة في عام 2013، وصنفت من ضمن أذكى أمرأة في العالم، وأعتمد الجامعات الأمريكية أبحاثها وفي العديد من المؤسسات المختلفة.

على صعيد حالة خاصة.. مشاهير حققوا نجاحًا باهرًا رغم التوحد

أما عن الفنان “فان جوخ” كان من اشهر الرسامين الذين أستطاعوا ترك بصمة كبيرة في عالم الفن، وبالرغم من إصابته بمرض التوحد، إلا أنه تمكن من إخراج إبداعته في الرسم لتصنف من أكثر اللوحات الأغلى في العالم.

على صعيد حالة خاصة.. مشاهير حققوا نجاحًا باهرًا رغم التوحد

وتمكنت الفنانة الأمريكية داريل هانا، حصد العديد من الجوائز السينمائية خلال مشوارها الفني، بالرغم من إصابتها بمرض التوحد.