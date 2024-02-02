الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في يومه العالمي.. أبرز صيحات موضة الحجاب في عام 2024 (صور)

الحجاب
الحجاب

يصادف أول فبراير اليوم العالمي للحجاب، وهو حدث تم تأسيسه لتشجيع السيدات من كل دول العالم على ارتداء الحجاب ونشر الوعي الثقافي وتعزيز التسامح الديني.

اليوم العالمي للحجاب

وتبحث الكثير من السيدات عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا عن  أبرز صيحات الموضة لـ الحجاب في عام 2024، للحصول على طرق جديدة في إرتداء الحجاب إذا كان على الفستان او البنطلون.

وتزامنًا مع الاحتفال بـاليوم العالمي للحجاب، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير أبرز صيحات الموضة لـ الحجاب في عام 2024، كنوع من أنواع التجديد في ارتداء الحجاب والظهور بشكل جميل ومميز في المناسبات، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

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أبرز صيحات موضة الحجاب في عام 2024

هناك الكثير من صيحات الموضة يمكن أن تستخدمها السيدات كانوع من أنواع التجديد والظهور على الأقارب والأصدقاء بشكل مميز ومختلف.

في يومه العالمي.. أبرز صيحات الموضة لـ الحجاب في عام 2024
في يومه العالمي.. أبرز صيحات الموضة لـ الحجاب في عام 2024
في يومه العالمي.. أبرز صيحات الموضة لـ الحجاب في عام 2024

يمكنك ارتداء ألوان مختلفة وشتوية مثل الرمادي أو الأحمر أو الأخضر فهذه الألوان من تجذب الأنظار وستجعلك أكثر أناقة في عام 2024.

في يومه العالمي.. أبرز صيحات الموضة لـ الحجاب في عام 2024
في يومه العالمي 1 فبراير.. أبرز صيحات الموضة لـ الحجاب في عام 2024

ومن أكثر الاستايلات أناقة الحجاب التركي الذي لقي إعجاب واهتمام الكثير من السيدات من خلال ارتداء حجاب قصير وسهل ويبرز قوة ملامحك وإظهار الملابس بشكل أنيق ومميز، ويضفي نوعا من الاختلاف والتميز في محيط وبين قريناتك.

في يومه العالمي 1 فبراير.. أبرز صيحات الموضة لـ الحجاب في عام 2024
اليوم العالمي لـ الحجاب الحجاب صيحات الموضة لـ الحجاب اليوم العالمي للحجاب الموضة

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