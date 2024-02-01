كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الخميس 1 فبراير 2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية، مضيفة الأرصاد، أنه من متابعة صور الأقمار الصناعية تبين تكاثر سحب ممطرة ورعدية على مناطق مختلفة من السواحل الشمالية الغربية، وكذلك مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري تسقط معها أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية، مع أجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء.

مع بداية فبراير.. حالة الطقس اليوم الخميس وغدًا في مصر بالقاهرة والإسكندرية

مع بداية فبراير.. حالة الطقس اليوم الخميس وغدًا في مصر بالقاهرة والإسكندرية

حالة الطقس في مصر اليوم

يسود اليوم الخميس طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب جنوب الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 8 درجات مئوية

السواحل الشمالية الغربية 8 درجات مئوية

السواحل الشمالية الشرقية 9 درجات مئوية

شمال الصعيد 6 درجات مئوية

جنوب الصعيد 8 درجات مئوية

ما حالة الطقس غدًا؟

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى أنه متوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من (مطروح- الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ)، وتكون متوسطة على مناطق من (دمياط- بورسعيد- الدقهلية - شمال سيناء).

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أيضًا، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من خليج السويس ومدن القناه ووسط سيناء والصحراء الغربية وشمال الصعيد قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وذكرت الأرصاد في بيانها أن حالة البحر المتوسط تكون من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من (2 إلى 3) أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ستكون من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من (1.75 إلى 2.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة أنه يوجد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.