الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|جالانت: سنتحرك قريبا على حدود لبنان.. و"الشباب" تعلن عن وظائف للشباب

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

جالانت: الجيش الإسرائيلى سيتحرك قريبًا على حدود لبنان

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت عن أن جيشه "سيتحرّك قريبًا جدًا" في شمال إسرائيل عند الحدود مع لبنان، حيث يتبادل القصف يوميًا مع حزب الله.

وأبلغ الوزير الجنود المتمركزين قرب الحدود مع غزة بأن قوات أخرى منتشرة حاليًا في القطاع الفلسطيني ستُغادر المنطقة لتنتشر في شمال إسرائيل.

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قبل 11 مباراة على النهاية.. بطولة كأس آسيا 2023 تحطم كل الأرقام القياسية

حطمت بطولة كأس آسيا 2023 بقطر الرقم القياسي الخاص بعدد الحضور الجماهيري لمباريات البطولة القارية على مر التاريخ.

ووصل عدد المشجعين الحاضرين للمباريات حتى الآن إلى مليون و68 ألفًا و587 مشجعًا حتى الآن في مختلف الملاعب، وذلك بعد المباراة التي جمعت قطر وفلسطين في ثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2023.

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"الشباب والرياضة" تعلن عن وظائف وفرص عمل للشباب.. اعرف التخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" عن وظائف خالية بعدة شركات بمرتبات مجزية، للعمل في القاهرة.

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أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تُعد الفراخ من أهم مصادر البروتين الحيواني للإنسان، كما أنها من الأطباق الرئيسية في العديد من الدول حول العالم، وتختلف أسعار الفراخ باختلاف نوعها وحجمها، وأيضًا باختلاف المنطقة التي يتم بيعها فيها.

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منى زكى تتحدث عن كواليس فيلم "رحلة 404" وعلاقتها بأحمد حلمى (فيديو)

في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، استضافت النجمة منى زكي وفريق عمل فيلم "رحلة 404" الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي، وخلال الحوار تطرقت منى زكي إلى عدة موضوعات تتعلق بالفيلم وحياتها الشخصية والفنية.

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أسعار الفراخ الشباب والرياضة فرص عمل للشباب بطولة كأس آسيا 2023 الجيش الإسرائيلي منى زكي

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