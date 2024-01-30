الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. جالانت: الجيش الإسرائيلى سيتحرك قريبا على حدود لبنان

جالانت
جالانت

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أن جيشه "سيتحرّك قريبًا جدًا" في شمال إسرائيل عند الحدود مع لبنان، حيث يتبادل القصف يوميًا مع حزب الله.

وأبلغ الوزير الجنود المتمركزين قرب الحدود مع غزة، أن قوات أخرى منتشرة حاليًا في القطاع الفلسطيني ستُغادر المنطقة لتنتشر في شمال إسرائيل.

وقال جالانت "سيتحرّكون قريبًا جدًا لكي تعزز القوات في الشمال"، وتابع "القوات القريبة منكم، ستغادر الميدان وستتّجه نحو الشمال، استعدادًا لما سيحصل تاليًا".

وأشار إلى أن جنود احتياط سيتركون مواقعهم استعدادًا لهذه العمليات المستقبلية.

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