الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد تصدرها الترند.. تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية سهير جودة

سهير جودة
سهير جودة

تصدرت الإعلامية سهير جودة تريند البحث عبر الموقع الشهير "جوجل" خلال الساعات الماضية، عقب تعرضها لوعكة صحية.

وكشفت "جودة" لمتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، وعبرت عن شكرها لأصحابها وأسرتها ومتابعيها الذين أظهرو اهتمامهم بها.

بعد تصدرها التريند.. تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية سهير جودة 
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تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية سهير جودة

وتعاني الإعلامية سهير جودة، من مشاكل في المعدة والقولون، مما جعلها تختفي عن متابعيها وأدت إلى غيابها عن برنامج "الستات".

وطمأنت مفيدة شيحة الجمهور على حالة سهير جودة، قائلة: "زميلتي وصديقتي العزيزة سهير جودة، تتعافى من وعكة صحية، حيث كان الضغط في الفترة السابقة سببًا لمشاكل في معدتها والقولون".

بعد تصدرها التريند.. تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية سهير جودة 

وأكدت "شيحة" أن الإعلامية سهير جودة تخضع حاليًا لفترة راحة لمدة أسبوع، ووعدتنا بأن تعود في القريب العاجل؛ لذا لكل محبيها ولمن يسأل عنها، نؤكد أننا سنطمئنكم عليها حتى تكون قادرة على التواصل، وتطمئنكم بنفسها على حالتها".

بعد تصدرها التريند.. تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية سهير جودة 

يذكر أن الإعلامية سهير جودة، ظهرت لمتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، لتشكرهم لدعمهم لها، قائلة: "الأصدقاء نعمة ورزق من الله، وحب الناس ودعاؤهم أغلى من كل الثروات، ففي أوقات الألم أشعر بالسعادة عندما أدرك من سأل عني".

ووجهت سهير جودة كل الشكر لجمهورها وأعربت عن أملها في أن تعود قريبًا للعمل  بعد شفائها، واضافت يجب أن نتخطى فكرة الحزن وأن نتصدى للتعب وأن المقاومة قد تكون ضرورية في بعض الأحيان، ولكن يجب على الشخص أن يفهم أولوياته.

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