طرق الوقاية من مرض الجذام وأبرز الأعراض

تحيي منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي لمرض الجذام، لنشر ثقافة الوقاية من هذا المرض ومعرفة أعراضة وأسبابه، حفاظًا على صحتك وصحة أسرتك.

ووفقًا لموقع "very well health"، فإن هذا المرض يصيب أكثر من 200 شخص سنويًا، وما زال هذا المرض منتشرًا في أكثر من 120 دولة، ونرصد لكم في هذا التقرير أعراض مرض الجذام وطرق الوقاية.

أعراض مرض الجذام

1 - الشعور بالخدران والتنميل.

2 - فقدان الإحساس في عدة أجزاء من الجسم، أهمها الذراعان والساقان.

3 - عدم الإحساس بالألم.

4 - عدم الإحساس بالحرارة.

5 - ضعف العضلات، وألم في المفاصل.

6 - إصابة الأعصاب.

7 - فقدان الوزن.

8 - ظهور طفح جلدي.

9 - تقرحات جلدية غير مؤلمة أحيانًا.

10 - بقع جلدية باهتة اللون تشبه ما يظهر بمرض البهاق، تتميز بأنه قد يحدث خدر في مكان البقع.

11 - جفاف العين، وقلة حركة جفن العين.

12 - فقدان الأصابع.

13 - تساقط الشعر، مثل تساقط شعر الحواجب.

14 - تشوه الوجه.

كيف يمكن الوقاية من مرض الجذام؟

يمكن أن يتجنب الشخص الإصابة بالجذام من خلال اتباع النصائح الوقائية التالية:

1 - التغذية السليمة والنظافة الجيدة هما أهم طرق الوقاية.

2 - التوعية الصحية لكافة شرائح المجتمع بمرض الجذام وأعراضه وطرق الوقاية منه.

3 - تجنب الاحتكاك لفترات طويلة مع أشخاص مصابين أو محتمل أن يكونوا مصابين بمرض الجذام.

4 - تجنب ملامسة الإفرازات الأنفية وغيرها من إفرازات الجسم للشخص المريض وغير المعالج يقي من الإصابة بمرض الجذام.

5 - عند السفر لمنطقة يستوطن فيها مرض الجذام يجب أخذ الاحتياطات اللازمة.

6 - إجراء الفحوصات اللازمة للعاملات والوافدين من بلدان ينتشر فيها المرض.