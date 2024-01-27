السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المجموع الكلي لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 وتوزيع الدرجات

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية

المجموع الكلي لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 سؤال تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر محركات الإنترنت من قبل أولياء الأمور والطلاب.

يبحث  أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر موقع “جوجل” عن المجموع الكلي لطلاب الشهادة الإعدادية 2024، وذلك عقب ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024، وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة المجموع الكلي لطلاب الشهادة الإعدادية 2024، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية 2024، وفقًا لمعايير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية على النحو التالي:

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المجموع الكلي لطلاب الشهادة الإعدادية 2024

كما تستعرض " الدستور"، فى التقرير الحالى، توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2024   ، وذلك للترم الأول فى العام الدراسى الحالى، والتى جاءت كالتالى: 

1_ اللغة العربية 40 درجة.

2_ اللغة الأجنبية الأولى " الإنجليزية" 30 درجة.

3_ مادة الرياضيات 30 درجة.

4_ الدراسات الإجتماعية بمجموع درجات 20 درجة فقط.

5_ العلوم بمجموع درجات 20 درجة.

كما يبلغ المجموع الكلى طبقا توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2024 ، 140 درجة لكل فصل دراسى.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2024

فى السياق، اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الاعدادي والتى تبلغ 40 درجة، والتى جاءت كالآتي:  

1_ سؤال التعبير فى إمتحان اللغة العربية 7 درجات.

2_ درجات سؤال القراءة والقصة 9 درجات.

3_ سؤال الشعر والنثر ضمن النصوص 10 درجات.

4_ سؤال النحو بمقدار 10 درجات.

5_ سؤال الخد 2 درجة.

ضوابط تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

1 - مراجعة نموذج الاجابة المخصص للحجرة والتأكد منه والإلتزام به ومناقشة الاجابات الأخرى واعتماده من الموجه العام.

2 - توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب.

3 - التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة.

4 - يتم توزيع الدرجات على جزيئات السؤال تلقائيا، ثم الدرجة المعطاة.

5 - فى حالة وجود اختلاف في تقدير درجة بين المقدر والمراجع لابد من الرجوع للمشرف العام للتصحيح لاتخاذ قرار فى ذلك.

6 - فى حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام مع وضع الدرجة الاعلى للطالب ويكتب على الإجابة ذات الدرجة الأقل سبق تقديرها.

7 - فى حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك وليس ( صفرا ) فالتقدير صفر لإجابة الخطأ فقط.

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