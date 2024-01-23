الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة: "امتحان الهندسة صعب وطويل"

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية

عبر طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، عن صعوبة أسئلة اختبار مادة الهندسة، التي أدوها في خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وأكدت الطالبة لوجي أيمن، بالصف الثالث الإعدادي، أن عدد مسائل الاختبار كثيرة، وجاءت طويلة وغير مباشرة.

بينما قال الطالب محمد طارق، بالصف الثالث الإعدادي، إن امتحان الهندسة جاء أصعب من امتحان الجبر والإحصاء، بالإضافة إلى أنه يحتاج إلى وقت أكبر من الوقت المخصص للامتحان لحل جميع المسائل.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024

وقالت الطالبة هدير أحمد، بالصف الثالث الإعدادي، إن الامتحان كان عبارة عن السهل الممتنع، ويحتاج إلى وقت كافي لإمكانية الحل.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية، امتحان مادة الهندسة، بمحافظة القاهرة، في خامس أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

وكان أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الدكتور مجدي يعقوب الرسمية المتميزة للغات، التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، يرافقه الدكتورة إيمان عبدالله مدير عام الإدارة، وأحمد عبد الخالق رئيس اللجنة.

وبدأ وكيل أول الوزارة جولته بتفقد عدد من لجان امتحان الشهادة الإعدادية بالمدرسة، حيث يؤدي طلابها، وعددهم (٢٤٦) في (١٢) لجنة، امتحان مادة الجبر والإحصاء "فترة أولى"، وامتحان مادة التربية الفنية "فترة ثانية"

وحرص "موسى" على مناقشة عدد من الطلاب والطالبات حول مستوى الامتحان، وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية، وعدم وجود أي شكاوى من الأسئلة، فضلًا عن تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان.

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رابط بوابة التعليم الأساسي نتائج الامتحانات 2024

واطمأن على تحقيق الانضباط التام داخل اللجان الامتحانية والمتابعة الجادة من القائمين عليها، كما حرص خلال الجولة على طمأنة الطلاب على الشفافية في التصحيح، مؤكدًا أن تحقيق مصلحتهم تأتي في المقام الأول، مشددًا على عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان.

تحذير من حيازة المحمول والأجهزة الإلكترونية

وحذر مدير المديرية من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية، التي تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن، والتي تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة.

كما شدد مدير المديرية على مديري عموم الإدارت التعليمية بضرورة مكافحة كل أعمال الإخلال بالامتحانات وضبط العملية الامتحانية، والالتزام بالتنبيه المشدد على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى تساعد فى خرق سرية الامتحانات.

وطالب جموع الطلاب بالابتعاد عن محاولات الغش أو الشروع فى الغش، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وحتى لا يتعرضوا لعقوبة الحرمان من الامتحان، حيث سيحرم الطلاب المخالفون من أداء الامتحان.

اختبار مادة الهندسة امتحانات الفصل الدراسي الأول عام الدراسي الحالي 2023 2024 الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة إدارة القاهرة الجديدة التعليمية تحانات الشهادة الإعدادية

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