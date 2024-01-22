الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تتصاعد حدة البحث عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024 مع اقتراب الإعلان عن نتيجة طلاب المدارس الحكومية والرسمية والخاصة في صفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 لمعرفة درجاتهم في المواد الدراسية.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024 

يمكن استخدام رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024 للحصول على درجات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا) وإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر الرابط هنا.
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن درجات الطلاب.
  • تحديد المرحلة الدراسية (ابتدائي، إعدادي).
  • تحديد الصف الدراسي.
  • إدخال البيانات الشخصية عن الطالب المستعلم والمدرسة المقيد بها.
  • تسجيل رقم جلوس الطالب بدقة.
  • الضغط على كلمة استعلم أو عرض النتيجة.
  • ظهور كافة الدرجات الحاصل عليها الطالب في كافة المواد بالتفصيل.

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2024 لجميع المواد الدراسية

رابط بوابة التعليم الأساسي 2024 للاستعلام عن نتائج طلاب المدارس

كيفية الحصول على نتائج طلاب التعليم الأساسي 

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة وسائل للحصول على درجات الطلاب في المواد الدراسية في امتحانات الفصل الدراسي الأول لخدمة طلاب المدارس الحكومية والرسمية والخاصة في صفوف النقل والشهادة الإعدادية والتي جاءت كما يلي:-

الوسيلة الأولى:- بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا.

الوسيلة الثانية: - استخدام الرقم الساخن عبر الرقم الأرضي 9000100 وإدخال كافة البيانات المطلوبة عن الطالب ورقم جلوسه في الامتحانات.

الوسيلة الثالثة:- رسالة نصية عبر الرقم 5757 ببيانات الطالب المستعلم بدقة واستقبال رسالة فيها كافة درجات الطالب.

txt

"سلومة" يتابع امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية والصف الثانى الثانوى

txt

طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يعربون عن سعادتهم بسهولة امتحان الهندسة

موعد الفصل الدراسي الثاني 2023-2024 

ينطلق الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024 يوم السبت الموافق 11 فبراير 2024 ويستمر الترم حتى يوم الخميس الموافق 22 مايو 2024 وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي وبذلك تكون مدة الدراسة الفعلية 17 أسبوع فقط حيث تبدأ الامتحانات يوم 25 مايو لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

اقرأ أيضا 

كيفية الحصول على نتائج طلاب المدارس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم موقع وزاره التربيه والتعليم وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات الامتحانات الفصل الدراسي الأول الشهادة الاعدادية

الأكثر قراءة

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

أطعمة يجب الابتعاد عنها لتجنب الانتفاخ والغازات

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

"الشيطان شاطر".. اعترافات صادمة من قاتل مطربة شهيرة بفيصل

«4-4-2» والتوقف عن كسر أنياب الأسد.. كيف يلعب فيتوريا أمام كاب فيردى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس