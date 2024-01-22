تتصاعد حدة البحث عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024 مع اقتراب الإعلان عن نتيجة طلاب المدارس الحكومية والرسمية والخاصة في صفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 لمعرفة درجاتهم في المواد الدراسية.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024

يمكن استخدام رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024 للحصول على درجات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا) وإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر الرابط هنا.

اختيار أيقونة الاستعلام عن درجات الطلاب.

تحديد المرحلة الدراسية (ابتدائي، إعدادي).

تحديد الصف الدراسي.

إدخال البيانات الشخصية عن الطالب المستعلم والمدرسة المقيد بها.

تسجيل رقم جلوس الطالب بدقة.

الضغط على كلمة استعلم أو عرض النتيجة.

ظهور كافة الدرجات الحاصل عليها الطالب في كافة المواد بالتفصيل.

كيفية الحصول على نتائج طلاب التعليم الأساسي

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة وسائل للحصول على درجات الطلاب في المواد الدراسية في امتحانات الفصل الدراسي الأول لخدمة طلاب المدارس الحكومية والرسمية والخاصة في صفوف النقل والشهادة الإعدادية والتي جاءت كما يلي:-

الوسيلة الأولى:- بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا.

الوسيلة الثانية: - استخدام الرقم الساخن عبر الرقم الأرضي 9000100 وإدخال كافة البيانات المطلوبة عن الطالب ورقم جلوسه في الامتحانات.

الوسيلة الثالثة:- رسالة نصية عبر الرقم 5757 ببيانات الطالب المستعلم بدقة واستقبال رسالة فيها كافة درجات الطالب.

موعد الفصل الدراسي الثاني 2023-2024

ينطلق الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024 يوم السبت الموافق 11 فبراير 2024 ويستمر الترم حتى يوم الخميس الموافق 22 مايو 2024 وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي وبذلك تكون مدة الدراسة الفعلية 17 أسبوع فقط حيث تبدأ الامتحانات يوم 25 مايو لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

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