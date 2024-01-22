"سلومة" يتابع امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية والصف الثانى الثانوى

تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم، امتحانات نصف العام للعام الدراسي 2023/2024 للشهادة الإعدادية، وامتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي.

بدأ مدير المديرية، جولته التفقدية بزيارة لجان مدرسة منيل شيحة الإعدادية بنات، التابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية، حيث كان في استقباله سيد عاشور مدير عام الإدارة، ولجنة مدرسة صلاح سالم الرسمية لغات، ومدرسة النهضة الرسمية لغات، التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، وكان في استقباله عبدالمقصود السعيد مدير عام الإدارة.

وتابع امتحان الصف الثاني الثانوي في مادة اللغة الإنجليزية، فترة أولى، ومادتي الأحياء والفلسفة فترة ثانية، وامتحان مادة الهندسة للصف الثالث الإعدادي.

وخلال متابعته شدد مدير المديرية، على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية واتباع كل الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، وعدم السماح نهائيًا بدخول الهاتف المحمول داخل اللجان أو حيازة الشرائح الإلكترونية.

تعقيم اللجان

كما أكد ضرورة تعقيم اللجان قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم، مشددًا على ضرورة توافر الإضاءة المناسبة والتهوية، واطمأن من أبنائه الطلاب على سير الامتحانات، وأثنى على النظام والهدوء داخل اللجان

الغش الإلكترونى

ومع الدقائق الأولى لبدء اللجان الامتحانية في رابع أيام امتحانات الشهادة الإعدادية، بدأت صفحات الغش الإلكترونى في نشر صور أسئلة اختبارات الفصل الدراسي الأول، بالإضافة إلى صور الإجابات محلولة.

ونشرت جروبات الغش الإلكترونى، أسئلة امتحان مادة العلوم لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى أسئلة امتحانات مادة اللغة الأجنبية الأولى، بالإجابات، للفصل الدراسي الأول، كما تم تداول أسئلة امتحان مواد أخرى لطلبة الشهادة الإعدادية فى محافظات..

وتنتهي مارثوان امتحانات الشهادة الإعدادية، لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظتي القاهرة والجيزة، من ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية، يوم الأربعاء القادم الموافق 24 يناير 2024.