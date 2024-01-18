الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم تناشد طلاب الثانوية العامة بسرعة الانتهاء من الاستمارة الإلكترونية لدخول الامتحانات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلبة وطالبات الثانوية العامة، بسرعة الانتهاء من تسجيل الاستمارة الالكترونية، الخاصة بالتقدم لامتحانات شهادة الثانوية العامة 2023-2024 على الموقع الإلكتروني

وذلك عبر الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg/

وكانت قد اوضحت الوزارة أنه فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 وحرصًا من الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحان، يجب على الطلاب تسجيل الاستمارات الإلكترونية بداية من الأحد الموافق 14-1-2024، وحفظ البيانات، وطباعتها بكافة مشتملاتها، على أن يكون آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22-2-2024.

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 والرسوم المطلوبة

موعد تسليم الاستمارة للمدارس 

وأضافت الوزارة أنه على الطلاب تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس بداية من امس الأحد الموافق 11-2-2024، على أن يكون آخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 29-2-2024.

ووجهت الوزارة الطلاب بضرورة التأكد من توضيح كافة المواد التي سيتم الامتحان فيها بالاستمارات الإلكترونية، وهي كالآتي:

أولًا: بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

ثانيًا: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (العلوم): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

 

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"التعليم" تناشد طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات لهذا السبب

ثالثًا: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

وتشدد الوزارة على جميع الجهات المعنية الالتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات التقدم للامتحان ولا يسمح بقبول أية استمارات بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة.

شهادة الثانوية العامة الاستمارة الالكترونية الموقع الإلكترونى موعد تسليم الاستمارة للمدارس طلاب الشعبة العلمية طلاب الشعبة الأدبية

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