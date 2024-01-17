الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 والرسوم المطلوبة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يبحث آلاف من طلاب الثانوية العامة في مختلف المحافظات عن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، وذلك كونها شرط رئيسي لدخول امتحانات العام الدراسي الجاري، لذلك تصدر رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 في محركات البحث "جوجل" خلال الأيام الأخيرة.

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

بدء فترة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، وسيستمر التسجيل حتى يوم 22 فبراير المقبل، وفقًا لإعلان وزارة التربية والتعليم على موقعها الرسمي لجميع المدارس الحكومية والدولية والخاصة.

كيفية تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

يمكن للطلاب تسجيل الاستمارة عبر الرابط المخصص لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 واتباع الخطوات التالية:

1- قم بالدخول مباشرة على الرابط المخصص لتسجيل الاستمارة.

2- أدخل رقمك السري الخاص بالبريد الإلكتروني.

3- ستظهر استمارة الطالب مع بياناته الأساسية.

4- قم بتسجيل البيانات ورفع المرفقات المطلوبة.

5- احفظ الاستمارة بصيغة "PDF" لطباعتها وتقديمها في المدرسة مع المستندات المطلوبة.
 

"التعليم" تناشد طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات لهذا السبب

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 والأوراق المطلوبة لتحريرها إلكترونيًا

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.. وخطوات التسجيل

متطلبات وأوراق استمارة الثانوية العامة لعام 2024

1- نسخة من بطاقة الهوية الشخصية للطالب وولي الأمر.

2- شهادة ميلاد أصلية مع نسخة منها.

3- إيصال سداد رسوم الامتحان والمصروفات من مكتب البريد، بالإضافة إلى دمغة بقيمة عشرة جنيهات، وصورتان من الإيصال.

4- رسوم تأمين التابلت ودمغة بقيمة عشرة جنيهات.

5- يجب طباعة 4 صور شخصية بحجم 4×6 ووضع الاسم عليها.

6- يجب على الطالب المتبقي لإعادة الامتحان دفع حوالة بريدية بقيمة 20 جنيهًا إلى حساب الإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة، ويجب وضع كل هذه الوثائق في ملف لإحضارها إلى المدرسة.

رسوم استمارة الثانوية العامة لعام 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم على موقعها الرسمي أن رسوم استمارة الثانوية العامة لعام 2024 للطلاب المتقدمين للامتحانات تبلغ 210 جنيهات، تنقسم هذه الرسوم إلى 200 جنيه كرسوم لشراء الخامات والمستلزمات الخاصة بالامتحانات، و10 جنيهات كرسوم إضافية للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو الثانية.

نصائح ملء استمارة الثانوية العامة لعام 2024

  • يجب التحقق من الشعبة واللغة الثانية والديانة قبل طباعة الاستمارة.
  • يجب على الطالب وولي أمره التوقيع على الإقرار المرفق بمحتويات الاستمارة الإلكترونية.

إقرأ أيضًا: "التعليم" تناشد طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات لهذا السبب

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