الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 والأوراق المطلوبة لتحريرها إلكترونيًا

طلاب
طلاب

يبحث العديد من المعلمين والطلاب عن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 وترصد الدستور خلال التقرير التالى كافة التفاصيل عن استمارة الثانوية العامة. 

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن رابط استمارة الثانوية العامة 2024 وحددت خطوات التسجيل على النحو التالي:-

1_ أدخل على رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 من هنا.

2- ادخل رقمك السري الخاص بالبريد الإلكتروني.
3- ظهور استمارة الطالب بها بياناته الأساسية.

4- سجل البيانات، وارفع المرفقات المطلوبة.

5- حفظها بصيغة «pdf»لطباعتها وتقديمها في المدرسة مع المستندات المطلوبة.

اقرا ايضًا

txt

بالأسماء.. تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة محمد صباح السالم الصباح

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

1- صورة البطاقة الشخصية للطالب وولي الأمر.

2- أصل شهادة ميلاد كمبيوتر.

3- إيصال مصروفات من البريد، وإيصال رسم امتحان من البريد وصورتين منهم.

4- رسوم تأمين التابلت، ودمغة بعشرة جنيهات.

5- عدد 4 صور شخصية 4×6 مطبوع عليها الإسم.

6- الطالب الباقي للإعادة يسدد حوالة بريدية قيمتها 20 جنية، لحساب الإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة، وتوضع كل هذه الاوراق في ملف لإحضارها للمدرسة.

تعليمات مهمة

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم لفنى إنه بدون تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 لن يسمح للطالب بأداء الامتحان، وأضافت أنه يجب ملء استمارة امتحانات الثانوية العامةعلى الموقع الإلكتروني للوزارة، وفي حالة عدم التسجيل سوف يحرم الطالب من دخول الاختبار.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة متاح في شئون الطلبة فى المدرسة المقيد بها الطالب لتسجيل البيانات دون أخطاء، وتسجيل الاستمارة من خلال المدرسة ليس إجباريا على الطالب بل له مطلق الحرية فى هذا الأمر، ويجب تجنب أي أخطاء في البيانات حال قيام الطالب بملء الاستمارة بمعرفته.

الثانوية العامة اخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة أخر موعد لتقديم استمارة الثانوية العامة 2023 اخر ميعاد لتقديم استمارة الثانوية العامة آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021

مواد متعلقة

98 % نسبة حضور الطلاب فى امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

قرار مهم من تعليم القاهرة عقب تداول امتحان اللغة العربية للإعدادية

القصة الكاملة لجمع كلمة "خيال" المثيرة للجدل فى امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

قبل امتحان الغد.. المراجعة النهائية فى فرنساوى الصف الثانى الثانوى

رسالة من "التعليم" لأولياء أمور أبنائنا فى الخارج

حجازى يوجه بإعلان نتائج "الأول والثانى" الثانوى بعد الامتحانات مباشرة

"التعليم" تشكل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا

موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

الأكثر قراءة

"المتحدة" توقع مع أسامة الشاذلى لتحويل روايته "عهد دميانا" إلى مسلسل.. عاجل

كشف جديد للذهب بالصحراء الشرقية.. "البترول" تُعلن التفاصيل

الاتحاد الغانى يكشف موقف محمد قدوس من المشاركة أمام مصر فى أمم إفريقيا

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

الرئيس السيسى يوجّه بتعزيز الاستثمارات فى دول القارة الإفريقية

إحالة واقعة طالبة "علوم طنطا" للتحقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردني يضع المجتمع الدولي أمام حقائق ما يجري في غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس

كيف شكلت قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ضربة قوية؟

الصفقة الجديدة: إعمار غزة والتطبيع بين إسرائيل والسعودية.. ماذا يدور فى الكواليس؟