رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 والأوراق المطلوبة لتحريرها إلكترونيًا

يبحث العديد من المعلمين والطلاب عن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 وترصد الدستور خلال التقرير التالى كافة التفاصيل عن استمارة الثانوية العامة.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن رابط استمارة الثانوية العامة 2024 وحددت خطوات التسجيل على النحو التالي:-

1_ أدخل على رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 من هنا.

2- ادخل رقمك السري الخاص بالبريد الإلكتروني.

3- ظهور استمارة الطالب بها بياناته الأساسية.

4- سجل البيانات، وارفع المرفقات المطلوبة.

5- حفظها بصيغة «pdf»لطباعتها وتقديمها في المدرسة مع المستندات المطلوبة.

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الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

1- صورة البطاقة الشخصية للطالب وولي الأمر.

2- أصل شهادة ميلاد كمبيوتر.

3- إيصال مصروفات من البريد، وإيصال رسم امتحان من البريد وصورتين منهم.

4- رسوم تأمين التابلت، ودمغة بعشرة جنيهات.

5- عدد 4 صور شخصية 4×6 مطبوع عليها الإسم.

6- الطالب الباقي للإعادة يسدد حوالة بريدية قيمتها 20 جنية، لحساب الإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة، وتوضع كل هذه الاوراق في ملف لإحضارها للمدرسة.

تعليمات مهمة

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم لفنى إنه بدون تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 لن يسمح للطالب بأداء الامتحان، وأضافت أنه يجب ملء استمارة امتحانات الثانوية العامةعلى الموقع الإلكتروني للوزارة، وفي حالة عدم التسجيل سوف يحرم الطالب من دخول الاختبار.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة متاح في شئون الطلبة فى المدرسة المقيد بها الطالب لتسجيل البيانات دون أخطاء، وتسجيل الاستمارة من خلال المدرسة ليس إجباريا على الطالب بل له مطلق الحرية فى هذا الأمر، ويجب تجنب أي أخطاء في البيانات حال قيام الطالب بملء الاستمارة بمعرفته.