رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.. وخطوات التسجيل

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل العالمي حاليًا، وذلك عقب إصدار وزارة التربية والتعليم قرارا بتفعيل الموقع الالكتروني المخصص لتسجيل بيانات الطلاب بالشعبتين العلمية والأدبية.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

ويمكن استخدام رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يدخل الطالب كافة بياناته الشخصية من خلال الخطوات التالية:

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة استمارة امتحانات الثانوية العامة.

تحديد الشعبة الدراسية للطالب (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي).

وضع علامة صح على محافظة الإقامة.

تسجيل بيانات الطلاب بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

تحميل كافة الأوراق اللازمة لتسجيل الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات.

الضغط على كلمة حفظ.

طباعة الاستمارة وتقديمها للمدرسة المقيد بها الطالب عقب توقيع ولي الأمر.

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

خصصت وزارة التربية والتعليم الفترة من يوم السبت الموافق 14 يناير 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 22 فبراير لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023-2024 وذلك طوال ساعات اليوم الـ 24 لضمان انتهاء عملية التسجيل لكافة الطلاب من جميع محافظات الجمهورية.

وخصصت الوزارة الفترة من 10 فبراير 2024 وحتى نهاية الشهر لتسليم الاستمارة المطبوعة إلى المدرسة المقيد بها الطالب، وذلك حيث يتم مراجعتها واستيفاء الأوراق والمعلومات الناقصة قبل طباعة أرقام جلوس الطلاب وتحديد المدارس المختارة للجان في كافة المحافظات.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

تجرى امتحانات طلاب الثانوية العامة خلال الفترة من السبت الموافق 22 يونيو المقبل وحتى نهاية شهر يوليو 2024 وفقا للمخطط الزمني المعتمدة للعام الدراسي الحالي 2023-2024 بشكل رسمي من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتم تشكيل لجنة لوضع جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية والتي تراعي الفترات الزمنية بين كافة المواد التي يخضع لها الطلاب وفقا لطبيعة كل مادة دراسية.

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