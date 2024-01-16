الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنظيم مسابقة اختيار الأم والأب المثاليين من موظفي الديوان العام ومجالس المدن بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الشرقية ، عن تنظيم مسابقة اختيار الأم المثالية والأم القدوة (التي لم تنجب أطفال ولكنها أحسنت رعاية أسرتها) والأم المعيلة (التي أحسنت رعاية أسرتها رغم عدم وجود العائل)، والأم من ذوى الاحتياجات الخاصة (والتي أحسنت رعاية أسرتها رغم تحديها)، والأم لطفل من ذوى الاحتياجات الخاصة (بشرط تنمية مهاراته بحيث تم دمجة في المجتمع) والأم لأحد الموظفين أوالموظفات المميزين (بشرط يكون لها قصة نجاح مميزة) والأب المثالى (هو من له بنتان أو أكثر ولم يرزق بذكور ولكنه رضى بالبنات وأحسن تربيتهم)، وذلك على مستوى ديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها للعام الخامس على التوالي.

 

جاء ذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وعلى من يرغب من الموظفين والموظفات، والعاملين أو العاملات في التقديم، يقدم قصة كفاحه والمستندات المطلوبة إلى مسئول وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء التابعة لها.

 

وفى سياق متصل أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن للمرأة دور كبير فى المجتمع وهى جزء لا ينفصل منه بل مكون أساسى له، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

 

وأوضح أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات، في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة، مشيرًا إلى أهمية  دور الأب في قيادة الأسرة، فكم من الآباء أناروا طريق أبنائهم، ووضعوا حكمتهم وخبرتهم بين أيديهم ليستمدوا منها ما يفيدهم في كل ما يواجههم من عثرات الحياة،لذلك تحرص الدولة على تكريم الأمهات والأباء الذين لهم قصص كفاح كل عام وذلك في ضوء الإحتفال بعيد الأسرة.

 

ومن جانبه أوضح المهندس محمد الصافى سكرتير عام محافظة الشرقية، أن الهدف من تنظيم مسابقة اختيار الأم المثالية والأب المثالى هو تعظيم دور الأسرة العاملة، موضحا  الشروط المقررة للتقديم في المسابقة اختيار الأم المثالية 2024 وهي على النحو التالي:-

 أن يكون المرشح أو المرشحة إحدى العاملين بديوان عام المحافظة، أو المراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها.

 ألا يقل السن عن 45  سنة.

 ألا يزيد عدد الأبناء عن 4 أبناء.

أن يكون للأم أو الأب قصة عطاء واضحة.

لا بد من حصول جميع الأبناء على مؤهل عالي.

ويتم تقديم المسندات المطلوبة وهى كالتالى:-

إقرار قانونى من المرشحة بعدم قرابتها إلى عضو من أعضاء اللجنة - قصة قصيرة لا تزيد عن صفحة واحدة ( تظهر ظروف الحالة تفصيلًا).

 إقرار الحالة الإجتماعية من جهة العمل مختوم وموقع عليه من جهة العمل - بيان حالة وظيفية مختوم من جهة العمل

 2 صورة شخصية للمرشحة - صورة بطاقة الرقم القومى للمرشح او المرشحة  وجه وظهر فى صفحة واحدة - صور شهادة الميلاد الخاصة بالأبناء

 صورة شهادة وثيقة الزواج أو شهادة وفاة الزوج

الشهادة المرضية فى حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة

 صور معتمدة للمؤهلات الدراسية للأبناء

التأكيد على أن يدون بالملف رقم تليفون صحيح.

 صورة من شهادة التأهيل للأم او الأبن من ذوى الاحتياجات الخاصة ).

وسيتم اختيار 7  مرشحين من بين المتقدمين ويحصل الفائز أو الفائزة على شهادة تقدير ومبلغ مالي قدرة خمسة آلاف جنيه.

بديوان عام محافظة الشرقية أختيار الأم المثالية الأب المثالى تنظيم مسابقة والمراكز والمدن والأحياء المرأة المصريه سكرتير عام محافظة الشرقية

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