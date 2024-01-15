الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شاب بطلق ناري في الشرقية

طلق نارى
طلق نارى

أصيب شخص إثر تعدى آخرين عليه بأسلحة نارية، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

استقبل مستشفى أبو حماد المركزي "زياد.ع.ر" 22 سنة، مقيم بقرية الملاك بدائرة مركز أبو حماد بالشرقية، مصابًا بطلق ناري فى القدم اليسرى.

وفى سياق متصل، استقبل مستشفى أبوحماد المركزي،  5 مصابين بأعيرة نارية وجروح، إثر وقوع مشاجرة بينهم، بدائرة المركز، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ باستقبال مستشفى أبوحماد المركزي كل من: «حلمى.ال.ع» البالغ من العمر 38 عامًا، وشقيقه «نبيل» البالغ من العمر 40 عامًا، ونجل المصاب الثاني «أدهم» البالغ من العمر 20 عامًا، ونجله الأصغر «محمد» البالغ من العمر 17 عامًا، و«محمود.ج.ال» البالغ من العمر 32 عامًا، جميعهم مقيمون بتل شمنديل، دائرة مركز أبوحماد، مصابين بإصابات مختلفة بجروح وطلقات نارية.

وتبيَّن وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، أسفرت عن إصابتهم، ويتم علاجهم تحت تصرف الأجهزة الأمنية. وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، أسفرت عن إصابتهم، ويتم علاجهم تحت تصرف الأجهزة الأمنية.

مستشفى أبو حماد المركزي تعدى آخرين طلق ناري الأجهزة الأمنية قرية الملاك

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