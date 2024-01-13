وزير التنمية ومحافظ الشرقية يتفقدان أعمال تطوير طريق أبو حاكم

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال الرصف والتوسعة والازدواج الجارية بطريق أبو حاكم / ميت أبو علي / طحلة بردين / بني صالح بطول 22 كم وبتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه، ويمثل محورًا مروريًا يربط مدينة الزقازيق بمدن بلبيس والعاشر من رمضان ومنيا القمح وصولًا للطريق الإقليمي ومحافظات القاهرة الكبرى ويُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل مدينة الزقازيق.

وتعرف وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية من المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة النقل عن طبيعة الأعمال الجارية بالطريق وتمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال ازدواج وتوسعة طريق أبو حاكم / ميت أبو علي بطول 4.5 كم ومتوسط عرض الاتجاه الواحد من 10 – 12 متر، وكذلك إنشاء طريق خدمات أمام الكتل السكنية بمتوسط عرض 6 متر، بالإضافة إلى تغطية مسافة كم بجنابية طحلة بردين بمواسير قطر 2 متر، وجاري استكمال أعمال ازدواج ورصف مسافة 2 كم متبقية من الطريق وذلك بتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه.

وأضاف المهندس أحمد فوزي أنه جاري العمل بالمرحلة الثانية من الطريق بدءًا من ميت ابو علي وصولًا لقرية بني هلال بطول 6.5 كم وبتكلفه 35 مليون جنيه، وكذلك العمل بالمرحلة الثالثة بدءًا من قرية بني هلال حتى طريق بلبيس / منيا القمح بطول 4.5 كم وبتكلفة 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال ازدواج ورصف طريق طحلة بردين مرورًا بقريتي بني هلال وبني صالح وصولًا للطريق الإقليمي بطول 16 كم بمعرفة جهاز تعمير سيناء ومديرية الطرق والنقل وبتكلفة 65 مليون جنيه.

وأشار وكيل وزارة النقل إلى أنه جاري إعداد الدراسات والتصميمات اللازمة لإنشاء 3 كباري سطحية على مصرف أبو الأخضر وبحر أبو الأخضر والمصرف القليوبي، بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة واستكمال أعمال الازدواج الجارية في الطريق لضمان الانتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية، بهدف المساهمة في تخفيف اختناقات المرور داخل المدينة وتوفير الوقت والجهد للقادمين من وإلى مدينة الزقازيق.

وأكد وزير التنمية المحلية اهتمامه بالمتابعة المستمرة لنتائج أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة، بهدف تيسير حركة المرور والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى، مع الالتزام بكل الاشتراطات الفنية والمواصفات المقررة والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للمساهمة في تحسين البنية التحتية بقطاع الطرق والكباري في جميع المحافظات.

وأوضح محافظ الشرقية أن المحور المروري الجديد يساهم في تخفيف الكثافة المرورية على طريق الزقازيق / بلبيس / العاشر ويعمل على توفير الوقت والجهد للعاملين في مصانعهم بمدينة العاشر من رمضان، كما يربط مدينة الزقازيق بالطريق الإقليمي ويعمل على تسهيل المرور حتى مدينة ديرب نجم وصولا إلى محافظات شرق الدلتا، مؤكدًا السعي الجاد للمحافظة لفتح محاور مرورية جديدة تساهم في تخفيف اختناقات المرور داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها.

وحضر الزيارة الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، واللواء وائل سعده رئيس الإدارة المركزية للأزمات والطوارئ بوزارة التنمية المحلية والسفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.