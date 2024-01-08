الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالتعاون مع المستشفى الجامعى.. "تضامن الشرقية" توجه قافلة طبية مجانية لـ5 قرى

القافلة الطبية
القافلة الطبية

شاركت  مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 123 مريضا، ضمن المرضى غير القادرين بقرى الحصوه وعزبه الأباظية، وأولاد فيصل ونزله العارين وكفر سوارس بمركز أبو كبير بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق.

وأعلن عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته.

إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان


من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

 تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والأسر الأولى بالرعاي

وأشار إلى أن "الأورمان"، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية، لافتًا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا.

 وتم جراء مسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع قرى ومراكز محافظة الشرقية ونجحت في توقيع الكشف الطبي على مايقرب من 54 ألف مريض، وإجراء 11،654عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 9241نظارة طبية لغير القادرين

مديرية التضامن الإجتماعي وكيل وزارة التضامن كافة الفحوصات أبو كبير المستشفى الجامعى بالزقازيق جمعية الأورمان

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