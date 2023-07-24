الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 79 مريضا من غير القادرين في قافلة طبية بالشرقية

الاورمان
الاورمان

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، قافلة طبية بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعى استهدفت توقيع الكشف الطبي على 79 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقريتى النخاس وكفر الاشراف مركز الزقازيق، وقرية ابن العاص مركز كفر صقر فى محافظة الشرقية. 

وأعلن عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، ان تنظيم القافلة جاء في ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية تحت رعاية  التحالف الوطني  للعمل الاهلى التنموي، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجأ، مؤكدأ ان القافلة قامت على مدار اليوم حيث تضمنت الكشف الطبي على المواطنين  بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

وثمن الطحاوى دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، مؤكداً أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

الاولى بالرعاية التحالف الوطني للعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الأسر الأولى بالرعاية الأكثر احتياجا

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