محافظ الشرقية يتفقد المنشأت الصحية بقرية أنشاص الرمل

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم، العاملين بالوحدة المحلية بقرية انشاص الرمل التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على حسن معاملة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

واطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف، مشددًا على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالجهاز الإداري والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

كما تفقد المحافظ أقسام الوحدة لمتابعة موقف المتحصلات والإيرادات بالوحدة ومتابعة ملف المتغيرات المكانية، مشددًا على العاملين بالوحدة بحسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وسرعة إنهاء مصالحهم طبقًا للقانون وكذلك تفعيل دور موظفي قسم الاشغالات لتحصيل الإيرادات وتعظيم موارد الدولة.

ولتحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية والتأكد من تقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمترددين عليها توجه محافظ الشرقية لوحدة صحة الأسرة بانشاص الرمل للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على الوحدة، واطلع على سجل الحضور والإنصراف للتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض بالنوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي.

وتفقد محافظ الشرقية عيادة الأسنان والصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها وكذلك المعمل للتأكد من إجراء أعمال التعقيم والتطهير للأجهزة الطبية المستخدمة حفاظًا على صحة وسلامة للمترددين على المركز، مشددًا على العاملين بوحدة طب الأسرة بحسن معاملة المرضى والمترددين لتلقي العلاج وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لهم.

كما حرص محافظ الشرقية، على الاستماع لعدد من المواطنين والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة، موجهًا رئيس المركز بفحص كل مطالبهم وتلبية احتياجاتهم في إطار القانون.

محافظ الشرقية يتفقد قرية شبرا النخلة

وتوجه المحافظ لقرية شبرا النخلة للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي القرية والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة وتفقد عدد من شوارع القرية، مؤكدًا ضرورة استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع أولًا بأول لتوفير جو بيئي وصحي للمواطنين.

واختتم المحافظ جولته بتفقد سير انتظام العمل بمركز طب الأسرة بالقرية والاطمئنان على كافة الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على المركز ليصدر توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بصرف حافز إثابة للعاملين بالمركز من الطاقم الطبي والفني والإداري والتمريض نظرًا لانتظام سير العمل بالمركز والتزامهم بمواعيد العمل والنوبتجيات المحددة، وحسن استقبال المرضى وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمترددين على المركز.