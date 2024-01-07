إنجازات مركز ومدينة الزقازيق فى الشرقية خلال عام 2023

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق خلال عام 2023 م في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافه القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والإنارة لكسب ثقه المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وشهد مركز ومدينة الزقازيق عدد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفه لخدمة أهالي المدينة والوحدات المحلية القروية التابعه لها لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الانارة بالشوارع والطرق الرئيسية.

وخلال عام 2023 م تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال عدد من المشروعات التنموية والخدمية ومنها توريد وتركيب كاميرات مراقبة بديوان عام المركز بتكلفة 1500000 جنيه، وتوريد وتركيب طفايات حريق بتكلفة 470250 جنيه.

كما تم إنشاء نفق مشاة أسفل السكة الحديد قرية الطاهرة، بتكلفة 11844000 جنيه.

وتم تنفيذ أعمال رصف وتطوير بالشوارع الداخلية بتكلفة 9992000 جنيه بمنطقة فلل الجامعة والكونت شديد، وتركيب بلاط انترلوك بتكلفة 20000 جنيه بمنطقة كفر محمد حسين، ومنشية السادات، كما جاري تطوير مدخل ومدينة الزقازيق إتجاه أبو حماد بتكلفة 4908772 جنيه، وجاري رفع كفاءة مجلس المدينة بتكلفة 150000 جنيه.

ولإعادة الانضباط بالشوارع، تم تحرير 176 محضر إشغال طريق، وكذلك تم تنفيذ إزالة 78 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بالموجة 21، فضلًا عن رفع تراكمات القمامة بإجمالي 180000 طن للحفاظ على بيئه صحية وآمنة.ع كفاءة الانارة بالشوارع والطرق الرئيسية.

وخلال عام 2023 م تم الانتهاء من تنفيذ أعمال عدد من المشروعات التنموية والخدمية ومنها توريد وتركيب كاميرات مراقبة بديوان عام المركز بتكلفة 1500000 جنيه، وتوريد وتركيب طفايات حريق بتكلفة 470250 جنيه، وإنشاء نفق مشاة أسفل السكة الحديد قرية الطاهرة، بتكلفة 11844000 جنيه.

وتم تنفيذ أعمال رصف وتطوير بالشوارع الداخلية بتكلفة 9992000 جنيه بمنطقة فلل الجامعة والكونت شديد، وتركيب بلاط انترلوك بتكلفة 20000 جنيه بمنطقة كفر محمد حسين، ومنشية السادات.

كما جاري تطوير مدخل ومدينة الزقازيق إتجاه أبو حماد بتكلفة 4908772 جنيه، وجاري رفع كفاءة مجلس المدينة بتكلفة 150000 جنيه.

ولإعادة الانضباط بالشوارع، تم تحرير 176 محضر إشغال طريق، وكذلك تم تنفيذ إزالة 78 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بالموجة 21، فضلًا عن رفع تراكمات القمامة بإجمالي 180000 طن للحفاظ على بيئه صحية وآمنة.