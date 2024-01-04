حصاد إنجازات مركز ومدينة ديرب نجم بالشرقية خلال 2023

شهد مركز ومدينة ديرب نجم عدد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفه لخدمة أهالي المدينة والوحدات المحلية القروية التابعة لها لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بشراء كشافات ومهمات انارة لرئاسة المركز بتكلفة 2 مليون جنيه وإستكمال تشطيب مبني مجمع المصالح الحكومية بمدينة ديرب نجم الدور الرابع العلوي والخامس العلوي والواجهه بتكلفة 2273000 جنيه واستكمال تشطيب الدور الثاني العلوي وواجهة مبني الوحدة المحلية بجميزة بني عمرو بتكلفة 600000 جنيه.

وتركيب وحدة الانذار المبكر لرئاسة المركز بمدينة ديرب نجم بتكلفة 50000 جنيه، ورصف شارع داير الناحية بحي ديرب البلد بطول1500متر بعرض 7م بتكلفة 3000000 جنيه واعادة رصف شوارع بحي ديرب البلد باجمالي طول 2300م وعرض 7م:(رصف ش الامير حماد بطول500م ) و(اعادة رصف ش أحمد رفعت بطول300م ) و(اعادة رصف ش الشهيد قمرتاج الدين بطول600م ) و( اعادة رصف ش مدرسة السلام الاعدادية بطول300م )و(اعادة رصف ش مسجد السلام من شارع ابو بكر الي خالد ابن الوليد بطول300م )و(رصف ش مدرسة طلعت حرب بطول300م) بتكلفة 3550000 جنيه واعادة ورصف شوارع بحي المعهد الديني باجمالي طول 2200م وعرض 6م (اعادة رصف ش قصر الثقافة من ش النصر إلى ش المستوصف بطول 600م)و(اعادة رصف ش العدل من ش النصر الي ش المحكمة بطول 400م).

و تم اعادة رصف ش الحكمة بطول 400م واعادة رصف ش ابوسند بطول 400م، ورصف ش منصور عبدالكريم من المعهد الديني حتي مسجد النور بطول 400م بتكلفة 4000000 جنيه واعادة رصف شوارع بحي وسط المدينة باجمالي 700م بعرض 6/7م:(اعادة رصف ش مصر السودان بطول 100م، واعادة رصف ش البنك الاهلي بطول 100م، واعادة رصف ش السعد بطول 100م، واعادة رصف ش بنك مصر القديم بطول 100م، واعادة رصف ش الوكالة لربط ش النصر بشارع حسني عبدالجواد بطول 50م)، (اعادة رصف شوارع لربط ش 6 اكتوبر بشارع حسني عبدالجواد (ش مجلس المدينة بطول 50م – ش السجل المدني بطول 50م – ش المساكن بطول 50م)،(ش نادي المعلمين – ش التدريب المهني بطول 50م ) بتكلفة 1200000 جنيه ورصف شوارع بحي القوصلة باجمالي طول 1500م وبعرض 6م: (رصف ش العزوني بطول 250م بعرض 6م )،(رصف ش رأفت بطول 250م بعرض 6م)،(رصف ش عبدالمتعال بطول 250م بعرض 6م )،(رصف ش ابو الحنفي بطول 250م بعرض 6م)، (رصف ش ابوعمرة بطول 250م بعرض 6م، ورصف ش ابو العيس بطول 250م بعرض 6م بتكلفة 2500000 جنيه ورصف واعادة رصف شوارع بحي عزبة عمران: (إعادة رصف ش الشونة بطول 400م بعرض 6م، ورصف ش الضغط العالي بطول 400م بعرض 8م) بتكلفة 1450000 جنيه.

و تم اعادة رصف شوارع بحي الارشاد الزارعي باجمالي طول 2000م بعرض6م، واعادة رصف ش حسر مصرف بحر صفط من ش النصر حتي المقابر بطول 700م )،(اعادة رصف ش المقابر من ش النصر حتي المقابر بطول 600م، واعادة رصف ش الضرائب العامة من ش معهد الفتيات حتي الضرائب العامة بطول 300م، واعادة رصف ش الادارة الزراعية من ش النصر الي ش جسر مصرف بحر صفط بطول 200م، واعادة رصف ش بنك التنمية الزراعية من ش الادارة الزراعية حتي الضرائب بطول 200م بتكلفة 3000000 جنيه ورصف واعادة رصف شوارع بحي مبارك باجمالي طول 1800م وبعرض 7م: (اعادة رصف ش هندسة الكهرياء من طريق الابراهيمية حتي الطريق الدائري بطول 800م، اعادة رصف ش المرور بطول 400م بعرض 7م، رصف ش التدريب المهني بطول 350م بعرض 7م، ورصف ش مساكن السوق الجديدة بطول 250م بعرض 7م بتكلفة 3000000 جنيه وتركيب بلاط انتر لوك بحي وسط المدينة بشوارع تربط بين ش الشونة وش النصر: (ش الباز – ش صيدلية بركة- ش بنزينة الصاوي- ش الخميسي- ش الطوبجي- ش مطعم صلصة- ش عبدالمنعم عمارة ) بطول 1000م) بتكلفة 1300000 جنيه.

وخلال عام 2023 تم تنفيذ أعمال عدد من المشروعات التنموية والخدمية.. حيث تم شراء كشافات ومهمات انارة لرئاسة المركز بنسبه تنفيذ 76% وبتكلفة 2500000 جنيه وتجميل مداخل المدينة وشارع 23 يوليو بمدينة ديرب نجم بنسبه تنفيذ 39% وبتكلفة 1500000 جنيه.

ورصف شوارع حي وسط ديرب البلد (ش الشهيد نصر عطية – ش الجندي – ش عبدالمنعم السجان – ش البحراوي – ش القومية العربية - ش الفتح –ش الكردي – ش مسجد العلمين – ش دمشق – ش السلام – ش النهضة – ش علي ابو سعد – ش عبدالرحيم صبرة – ش رشدي – ش عبداللطيف ابوردة ) باجمالي طول 2000متر بعرض 6/7م بنسبه تنفيذ 41%

وبتكلفة 2830000 جنيه ورصف شوارع حي منطقة شرقي ديرب البلد (ش طلعت – ش ابو سرحان – ش سيد احمد البلتاجي – ش المصرف الكبير بداية من طريق المدخل حتي السكن – ش باجمالي طول 1500متر بعرض 6.5/7م بنسبه تنفيذ 41% وبتكلفة 2700000 جنيه ورصف شوارع حي القوصلة البحرية (ش عبد اللطيف عليوة – ش فياض – ش المعداوي – ش توفيق الكفراوي- ش التحرير – ش امين عبده – ش عثمان ابن عفان –ش عوف – ش الاقصر – ش ابوالعطا- ش زيدان) باجمالي طول 2500متر بعرض 6.5/7م بنسبه تنفيذ 33% وبتكلفة 4875000 ورصف شوارع حي المعهد الديني (ش حسن عبدالباري- ش نجم الشاذلي – ش الشبراوي – ش مجمع التوحيد – ش ادارة الصحة المدرسية - ش مدرسة الزهراء – ش المصري – ش عليوة – ش ابوز يد) باجمالي طول 2000متر بعرض 6.5/7م بنسبه تنفيذ 33% وبتكلفة 4350000 جنيه ورصف شوارع حي مبارك ( ش جسر مصرف بحر صفط من الكوبري البحر حتي مجمع المصالح – ش حديقة الطفل – ش التأمين الصحي – ش مدرسة السادات الثانوية – ش عبد الحليم ابو العيس - ش مصطفي النجار – ش صالح ابو العيس – ش رضا ابو العيس – ش برج الحاجة زينب ) باجمالي طول 3000متر بعرض 6.5/7م بنسبه تنفيذ 38% وبتكلفة 4963000 جنيه ورصف شوارع حي الارشاد الزراعي (ش مجمع نصر عابدين – ش محطة الصرف الصحي – ش العسيوي – ش ابو السعود – ش الجندي – ش مسجد ابو بكر الصديق) باجمالي طول 1200متر بعرض 6.5/7 بنسبه تنفيذ 38% وبتكلفة 2937000 جنيه

وتركيب بلاط انترلوك حي وسط المدينة (ش بنزيوان – ش ابو شريف - ش مسجد النصر القديم – ش البوهي – ش ابوحنيش – ش خلف المركز – ش الشيخ القسمي – ش بنك مصر القديم ) باجمالي طول1200متر بعرض5.5م بنسبه تنفيذ 34% وبتكلفة 1750000 جنيه وتركيب بلاط انتر لوك حي وسط ديرب البلد(ش السيد كامل الكفراوي- ش الجنينة – ش العزوني – ش مسجد الشرايفة – ش ابو كريشة – ش ابو نجم – ش ابو عوف – ش مسجد البقرية – ش ابوسند – ش شربل – ش عبدالقوي – ش النور – ش محسوب ) باجمالي طول1300متر بعرض5.5م بنسبه تنفيذ 32% وبتكلفة 1850000 جنيه

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتحرير 130 محضر إشغالات بواقع عدد 1500 حمله ازالة الاشغالات وازاله 64 حاله تعدي علي املاك الدولة (49حالة تعدي علي ارض زراعية املاك دولة - 12 حالة تعدي صرف وري – 3 حالة مباني املاك دولة) واجمالي حالات الازالة (زراعي) 47 حاله في المهد تعدي علي ارض زراعية كما تم رفع 1000طن تقريبا قمامه ومخلفات و200طن ردم مخلفات مباني.