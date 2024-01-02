الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد ورش وأفران تصنيع الفخار بقرية المشهدي بالزقازيق

زيارة المحافظ
زيارة المحافظ

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرية المشهدي التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، وذلك لمتابعة مشروعات صناعة الفخار بورش التصنيع والتعرف على مراحل الإنتاج والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة وتقديم الحلول اللازمة لها.

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الصناعة وتسعى جاهدة لتقديم كل أوجه الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والحرف اليدوية والتراثية وذلك لدفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة للشباب تُسهم في رفع مستوى المعيشة وتحسين الدخل وتحقيق حياه كريمة لهم.

وحرص المحافظ، على تفقد ورش وأفران تصنيع الفخار وتعرف على مراحل الإنتاج بدءًا من مرحلة اختبار التربة الطينية وصولًا للمنتجات النهائية والتي تشمل (القلل – الازيار – الابريق – الزلعة – الطبلة – سقايات)، مشيدًا بجودة المنتجات والتي تعبر عن آصالة وعراقة التراث المصري.

لقاء المحافظ مع أصحاب المشروعات

والتقى المحافظ، عددًا من أصحاب مشروعات صناعة الفخار للتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم ومنها عدم توصيل الغاز الطبيعي للقرية - إجراءات الترخيص - ارتفاع تكلفة الأفران الكهربائية بالإضافة إلى استيفاء اشتراطات الحماية المدنية والبيئية.

وأكد محافظ الشرقية، ضرورة تطوير الصناعة والبحث عن طرق بديلة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين بإنشاء أفران مطورة تعمل بالغاز الطبيعي، مشددًا على رئيس المركز بالتنسيق مع شركة الغاز لسرعة توصيل الغاز الطبيعي للقرية والاستفادة منه في تلك الصناعة التراثية الهامة بما يضمن تشغيل أيدي عاملة جديدة تساهم في الحد من مشكلة البطالة وتحسين مستوي الدخل.

وأعرب أصحاب الورش وأهالي القرية عن سعادتهم بزيارة محافظ الشرقية لهم اليوم وتفقده لورش تصنيع الفخار والتي تعد أحد أهم مصادر الدخل لهم والوقوف على المشكلات التي تواجه استمرار تلك الصناعة ووضع الحلول اللازمة لها لضمان الاستمرارية وتقديم المنتجات الفخارية والتي تعبر عن التراث المصري الأصيل.

محافظ الشرقية قرية المشهدي مركز ومدينة الزقازيق ورش وأفران تصنيع الفخار مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة

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