"أزهرية الشرقية" تعلن نتيجة مسابقة الإنشاد الجماعي للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2023-2024

قال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بمحافظة الشرقية، إن المنطقة أنهت فعاليات مسابقة الإنشاد الجماعي للمرحلة الابتدائية، والتي عقدت بمقر ديوان عام المنطقة، تحت إشراف إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة ومتابعة من الدكتور عبدالله حسين، الوكيل الثقافي للمنطقة.

نتائج المسابقة

وقد أسفرت النتائج النهائية للمسابقة، عن فوز كلا من:

١- أحمد صبحى محمد، معهد عبدالوهاب حسن بكفر صقر

٢- مصطفى إبراهيم عبد اللطيف، معهد عبد الوهاب حسن بكفر صقر.

٣-يوسف أبو بكر، معهد عبد الوهاب حسن بكفر صقر.

٤- محمد أيمن محمد، معهد عبد الوهاب حسن بكفر صقر.

٥- يوسف عثمان محمد، معهد عبد الوهاب حسن بكفر صقر.

٦- مصطفى محمد مصطفى، معهد عبد الوهاب حسن بكفر صقر.

٧- السيد عمر السيد، معهد عبد الوهاب حسن بكفر صقر.

٨- عائشة عبد السلام أحمد، معهد عبد الوهاب حسن بكفر صقر.

٩- رواء ضياء محمد، معهد عبد الوهاب حسن بكفر صقر

١٠- ناهد محمد السيد، معهد عبد الوهاب حسن بكفر صقر.

١١- ندي شوقى محمد، معهد عبد الوهاب حسن بكفر صقر

١٢- سارة عبد العظيم، معهد طلعت السميع النموذجي.

١٣- جويرية محمود، معهد طلعت عبد السميع النموذجي.

١٤- بتول سمير، معهد طلعت عبد السميع النموذجي.

١٥- سلمى أمير، معهد طلعت عبد السميع السميع النموذجي.

١٦- يارا وحيد، معهد طلعت عبد السميع النموذجي.

يشار أن أعمال المسابقات تتم تحت رعاية إدارة الطلاب بقيادة محمود عبد الباقي، وموجهي الأنشطة بالمنطقة.

و فى سياق متصل، أشاد الدكتور ممدوح غراب مخافظ الشرقية، بجهود المعنيين بمنطقة الشرقية الأزهرية ووجه الشكر لقيادات منطقة الشرقية الأزهرية على كافة الجهود القائمين بها.