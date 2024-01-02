الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أزهرية الشرقية" تعلن نتيجة مسابقة الإنشاد الجماعي للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2023-2024

دكتور سيد الجنيدى
دكتور سيد الجنيدى

قال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بمحافظة الشرقية، إن المنطقة أنهت فعاليات مسابقة الإنشاد الجماعي للمرحلة الابتدائية، والتي عقدت بمقر ديوان عام المنطقة، تحت إشراف إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة ومتابعة من الدكتور عبدالله حسين، الوكيل الثقافي للمنطقة.

نتائج المسابقة

وقد أسفرت النتائج النهائية للمسابقة، عن فوز كلا من:

١- أحمد صبحى محمد، معهد عبدالوهاب حسن بكفر صقر

٢- مصطفى إبراهيم عبد اللطيف، معهد عبد الوهاب حسن بكفر صقر.

٣-يوسف أبو بكر، معهد عبد الوهاب حسن بكفر صقر.

٤- محمد أيمن محمد، معهد عبد الوهاب حسن بكفر صقر.

٥- يوسف عثمان محمد، معهد عبد الوهاب حسن بكفر صقر.

٦- مصطفى محمد مصطفى، معهد عبد الوهاب حسن بكفر صقر.

٧- السيد عمر السيد، معهد عبد الوهاب حسن بكفر صقر.

٨- عائشة عبد السلام أحمد، معهد عبد الوهاب حسن بكفر صقر.

٩- رواء ضياء محمد، معهد عبد الوهاب حسن بكفر صقر

١٠- ناهد محمد السيد، معهد عبد الوهاب حسن بكفر صقر.

١١- ندي شوقى محمد، معهد عبد الوهاب حسن بكفر صقر

١٢- سارة عبد العظيم، معهد طلعت السميع النموذجي.

١٣- جويرية محمود، معهد طلعت عبد السميع النموذجي.

١٤- بتول سمير، معهد طلعت عبد السميع النموذجي.

١٥- سلمى أمير، معهد طلعت عبد السميع السميع النموذجي.

١٦- يارا وحيد، معهد طلعت عبد السميع النموذجي.

يشار أن أعمال المسابقات تتم تحت رعاية إدارة الطلاب بقيادة محمود عبد الباقي، وموجهي الأنشطة بالمنطقة.

و فى سياق متصل، أشاد الدكتور ممدوح غراب مخافظ الشرقية، بجهود المعنيين بمنطقة الشرقية الأزهرية ووجه الشكر لقيادات منطقة الشرقية الأزهرية على كافة الجهود القائمين بها. 

منطقة الشرقية الأزهرية مسابقة الانشاد نتيجةالمسابقة رئيس المنطقة الأزهرية فعاليات المسابة

مواد متعلقة

"الدستور" فى معايشة لموسم مراقبة وصيد الطيور المهاجرة بالشرقية: "رقصة المذبوح" (صور)

ننشر مجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل بالشرقية خلال 2023

بـ5 ملايين و500 ألف جنيه.. محافظ الشرقية يُتابع تنفيذ أعمال تغطية ترعة "أم الريش"

خلال 2023 .. جهاز شئون البيئة بالشرقية: التفتيش على 228 منشأة صناعية

مشروعات تنموية وإنارة ورصف.. حصاد إنجازات القنايات في 2023

جهود "أوقاف الشرقية" خلال 2023

مصرع شخص سقطت فوقه كابينة سيارة نقل بالطريق الإقليمي "جنيفا" بالشرقية

ننشر حصاد وإنجازات صان الحجر في الشرقية خلال عام 2023

الأكثر قراءة

عاجل.. دمار غزة الكامل يكشف مخطط إسرائيل الخفى تجاه فلسطين (تفاصيل)

"حالته سيئة وبترت ساقه".. تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم

عاجل.. اسعار باقات الانترنت الارضي وي الجديدة 2024 وموعد تطبيقها

أكبر منها بـ50 سنة.. حكاية الصغيرة والذئب البشري في الدقهلية

الأهلى يقترب من إتمام صفقة المهاجم الفلسطينى وسام أبوعلى

حبس المتهم في "هاشتاج ترحيل اللاجئين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء