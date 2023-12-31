محافظ الشرقية يفتتح فعاليات الملتقى التوظيفي لبرنامج فرصة

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الملتقى التوظيفي الخاص ببرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بمشاركة ٢٠ شركة ومنشأه بالقطاع الخاص لتوفير ٣٠٠٠ فرصة عمل للشباب والفتيات القادرين على العمل من ابناء المحافظة من مستفيدي تكافل وكرامة لمختلف المؤهلات وذلك بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق.

وتفقد محافظ الشرقية عملية تقديم الشباب على فرص العمل المتاحة بالملتقى وتم التأكيد على متابعة نتائج الملتقى وتذليل كافة العقبات التي تحول دون حصول المتقدمين على فرص عمل حقيقية لتساعدهم في بدء حياه جديدة وتحقق لهم حياه كريمة.

وأشار محافظ الشرقية إلى أهمية تنظيم ملتقيات التوظيف لتوجيه الشباب الجاد الراغب في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته وخلق حياه كريمة له لتحسين مستوي معيشته موجهًا الشكر للجهات المشاركة في تنظيم الملتقى لإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب وللتصدي لظاهرة البطالة.

وأشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الإجتماعي والمناطق الصناعية والشركات والمصانع بمحافظة الشرقية لإطلاق المبادرة والتي تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب الجاد القادر على العمل لتوفير حياه أفضل لهم.

وشارك في الإفتتاح الأستاذ عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، والدكتور محمد سامي إستشاري البنك الدولي ومدير مكون التدريب والتوظيف، والدكتور حجازي حمدي مدير متابعه وتقييم برنامج فرصة، والأستاذ عيد محمود والاستاذ ابراهيم أبو النور، والأستاذ ابراهيم عبد التواب مسئولي التوظيف ببرنامج فرصة بوزارة التضامن الإجتماعي ومنسقي برنامج فرصة بالمحافظة.

وكان قد أعلن برنامج فرصة، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق ملتقى توظيفي، اليوم الأربعاء، بمحافظة القليوبية، لتوفير فرص عمل للشباب، لا سيما المستفيدين من تكافل وكرامة.

وأكد البرنامج عبر موقعه الإلكتروني، أن الوظائف المتاحة هي:-

-مشرفين - مديرين فروع - اخصائي استلام (تكويد ) - كاشير - شيف بائع بقالة - أمن - دليفري - عمال مخازن - عمال إنتاج - عمال نظافة سائق فني - عضو فريق - كول سنتر - ويتر - مندوب توصيل تعبئة وتغليف - سنجر - أوفر - أورليه.