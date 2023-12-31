الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ الشرقية يفتتح فعاليات الملتقى التوظيفي لبرنامج فرصة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الملتقى التوظيفي الخاص ببرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بمشاركة ٢٠ شركة ومنشأه بالقطاع الخاص لتوفير ٣٠٠٠ فرصة عمل للشباب والفتيات القادرين على العمل من ابناء المحافظة من مستفيدي تكافل وكرامة لمختلف المؤهلات وذلك بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق.

وتفقد محافظ الشرقية عملية تقديم الشباب على فرص العمل المتاحة بالملتقى وتم التأكيد على متابعة نتائج الملتقى وتذليل كافة العقبات التي تحول دون حصول المتقدمين على فرص عمل حقيقية لتساعدهم في بدء حياه جديدة وتحقق لهم حياه كريمة.

وأشار محافظ الشرقية إلى أهمية تنظيم ملتقيات التوظيف لتوجيه الشباب الجاد الراغب في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته وخلق حياه كريمة له لتحسين مستوي معيشته موجهًا الشكر للجهات المشاركة في تنظيم الملتقى لإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب وللتصدي لظاهرة البطالة.

وأشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الإجتماعي والمناطق الصناعية والشركات والمصانع بمحافظة الشرقية لإطلاق المبادرة والتي تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب الجاد القادر على العمل لتوفير حياه أفضل لهم.

وشارك في الإفتتاح الأستاذ عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، والدكتور محمد سامي إستشاري البنك الدولي ومدير مكون التدريب والتوظيف، والدكتور حجازي حمدي مدير متابعه وتقييم برنامج فرصة، والأستاذ عيد محمود والاستاذ ابراهيم أبو النور، والأستاذ ابراهيم عبد التواب مسئولي التوظيف ببرنامج فرصة بوزارة التضامن الإجتماعي ومنسقي برنامج فرصة بالمحافظة.

عاشور: وزارة التضامن ستقدم 100 منحة للطلاب ذوى الإعاقة

 

وكان قد أعلن برنامج فرصة، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق ملتقى توظيفي، اليوم الأربعاء، بمحافظة القليوبية، لتوفير فرص عمل للشباب، لا سيما المستفيدين من تكافل وكرامة.

وأكد البرنامج عبر موقعه الإلكتروني، أن الوظائف المتاحة هي:-

-مشرفين - مديرين فروع - اخصائي استلام (تكويد ) - كاشير - شيف بائع بقالة - أمن - دليفري - عمال مخازن - عمال إنتاج - عمال نظافة سائق فني - عضو فريق - كول سنتر - ويتر - مندوب توصيل تعبئة وتغليف - سنجر - أوفر - أورليه.

التضامن الاجتماعي الشرقية ممدوح غراب تكافل وكرامة الملتقى التوظيفي

مواد متعلقة

مراكز العزيمة لصندوق علاج الإدمان تتزين بشجرة الكريسماس احتفالا برأس السنة

القباج تطلق مرحلتين جديدتين لمودة بالتعاون مع التعليم العالى

"التضامن" افتتاح 6 عيادات لصندوق مكافحة الإدمان وتقديم الخدمات العلاجية لـ19826 مريض إدمان

بروتوكول تعاون بين بصيرة ودار العيون لتدريب وتأهيل ضعاف البصر ودمجهم فى المجتمع

بنك ناصر الاجتماعى يفتتح أحدث فروعه بمدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان

وزيرة الهجرة تستقبل وزيرة التضامن لبحث مستجدات التعاون لخدمة المصريين بالخارج

يتسع لأكثر من 6 آلاف.. الهلال الأحمر المصرى يقيم مخيم للإغاثة بخان يونس

"إليه سبيلا".. فيلم "التضامن" عن الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية

الأكثر قراءة

البنك المركزى: نمو المعروض النقدى 20% فى نوفمبر على أساس سنوى

خريطة حفلات نجوم الغناء والطرب احتفالا بليلة رأس السنة 2024

علامات تحذيرية من خطر الإصابه بمرض سرطان الكبد.. اعرفها

تقييد 11 كلبًا وتكميم أفواهها أمام فندق شهير بـ6 أكتوبر

أنقذها من المعاكسة وخطفها لنفسه.. السجن 6 سنوات لسائق اغتصب فتاة بالبساتين

عاجل.. الجيش الإسرائيلى يكشف العثور على كمية كبيرة من الأسلحة الصينية فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة