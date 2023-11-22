الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

برنامج "فرصة" يطلق ملتقى توظيفي للشباب بالقليوبية اليوم

فرصة عمل
فرصة عمل

أعلن برنامج فرصة، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق ملتقى توظيفي، اليوم الأربعاء، بمحافظة القليوبية، لتوفير فرص عمل للشباب، لا سيما المستفيدين من تكافل وكرامة.

وأكد البرنامج عبر موقعه الإلكتروني، أن الوظائف المتاحة هي:-

-مشرفين - مديرين فروع - اخصائي استلام (تكويد ) - كاشير - شيف بائع بقالة - أمن - دليفري - عمال مخازن - عمال إنتاج - عمال نظافة سائق فني - عضو فريق - كول سنتر - ويتر - مندوب توصيل تعبئة وتغليف - سنجر - أوفر - أورليه.

أما عن شروط الوظائف هى:-

السن من 18 إلى 40 سنة.

تحديد الموقف من التجنيد للشباب.

جميع المؤهلات بداية من إجادة القراءة والكتابة.

الوظائف متاحة للجنسين ذكور وإناث.

وأشار البرنامج إلى أنه سيتم توفير الاتي:-

-راتب شهري مناسب.

-حوافز شهرية.

-بدلات انتقال.

-إجازات أسبوعية، ساعة راحة أثناء العمل، عقد عمل.

تكافل وكرامة

ويستهدف البرنامج 70% من المستفيدين ببرنامج “تكافل وكرامة”، كما يستهدف 30% من المرفوضين الذين تقدموا للبرنامج وثبت عدم استحقاقهم ومدرج بياناتهم في قواعد بيانات الوزارة، بالإضافة إلى استهداف 5% من الأشخاص ذوى الإعاقة وذوي الهمم.

ويعمل البرنامج فى محافظات “الفيوم - بني سويف - أسوان - البحر الأحمر - الوادي الجديد – شمال سيناء - جنوب سيناء - مطروح - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية – البحيرة - الدقهلية - قنا”، حيث يرتكز على تمكين القادرين عن العمل اقتصاديًا وتأهيلهم بما يتطلبه سوق العمل من مهارات مهنية وحرفية.

وأكد البرنامج أن المشروعات التي تم تسليمها لمستفيدي تكافل وكرامة تشمل العديد من أدوات الإنتاج ومنها (ماكينات خياطة - مجمدات - منظفات - مكواه بخار - فراخ بياضة - أعلاف - ماعز) وغيرها من المشروعات الأخرى.

عاجل.. اليوم.. وزارة التضامن تصرف مساعدات تكافل وكرامة بزيادة الـ15%

فرصة التضامن توظيفي تكافل وكرامة الوظائف

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