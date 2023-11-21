الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية.. توزيع أجهزة لاب توب على الطلاب ذوي الهمم بجامعة أسوان

توزيع أجهزة لاب توب
توزيع أجهزة لاب توب على الطلاب ذوي الهمم بجامعة أسوان

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان وجمعية الأورمان بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة أسوان، احتفالية خاصة لتوزيع (10) أجهزة لاب توب على الطلاب ذوي الهمم من أصحاب الإعاقة البصرية من أبناء جامعة أسوان، في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بدعم تكافؤ الفرص التعليمية وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية تحت مظلة كيانات التعليم المختلفة.  

حضر الاحتفالية كلا من: الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعه أسوان، والدكتور لوئ سعد الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، ومحمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، ونواب الجامعة، وعميدي الكليات. 

الدور الهام لمؤسسات المجتمع المدنى 

وأكد محمد يوسف، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.  

وأشاد، بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدًا توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

ومن جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، إن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية بشكل عام وليس الطلاب فقط، لافتا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا، حيث أجرت مسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع بجميع قرى ومراكز محافظة أسوان ونجحت في توقيع الكشف الطبي على 40ألف مريض، وإجراء 9386عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 4590نظارة طبية لغير القادرين.  

يذكر أن الأورمان شاركت مؤخرًا في مؤتمر «تكافؤ الفرص التعليمية» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع ألفين جهاز لاب توب مزود بأحدث برامج ناطق الشاشة للمكفوفين على طلاب المدارس والجامعات من المكفوفين وضعاف البصر، والتي تمكنهم من التعامل مع الجهاز بشكل مرن مما يسهل عملية التحصيل الدراسي.

توزيع أجهزة لاب توب على الطلاب ذوي الهمم بجامعة أسوان
توزيع أجهزة لاب توب على الطلاب ذوي الهمم بجامعة أسوان
توزيع أجهزة لاب توب على الطلاب ذوي الهمم بجامعة أسوان
توزيع أجهزة لاب توب على الطلاب ذوي الهمم بجامعة أسوان
توزيع أجهزة لاب توب على الطلاب ذوي الهمم بجامعة أسوان
توزيع أجهزة لاب توب على الطلاب ذوي الهمم بجامعة أسوان
مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان جمعية الأورمان أجهزة لاب توب الطلاب ذوي الهمم جامعة أسوان

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