تسليم 50 سماعة طبية لغير القادرين من ذوي الهمم في أسوان

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان جمعية الأورمان في تسليم (50) سماعة طبية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على مستوى قرى ومراكز محافظة أسوان.

جاء ذلك في إطار تقديم خدماتها في المجال الطبي لمساعدة أصحاب الهمم غير القادرين ورفع المعاناة عنهم.

وأوضح محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، أنه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكدًا توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة.

تسليم السماعات الطبية

بدوره، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن تسليم السماعات الطبية بمثابة مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصًا سويًا مثل الآخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الأخرين.

وأشار إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في أسوان وفي المناطق الأكثر احتياجًا وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى المحافظة.

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي قدمت في جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة عدد 15،700جهاز تعويضي و6000 سماعة طبية.

تسليم 50 سماعة طبية لغير القادرين من ذوي الهمم