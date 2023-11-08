الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يشدد على إزالة التعديات والاستعداد للانتخابات الرئاسية

الاجتماع
الاجتماع

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على تكثيف الجهود لإزالة التعديات على الأراضي سواء البناء أو الزراعية لاستعادة هيبة الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتعدين، بالإضافة إلى الاستعداد الجيد والكامل للإنتخابات الرئاسية المقبلة، واستكمال إجراءات مراجعة السيارات والمعدات لرفع الكفاءة لها، وتجهيزها للتعامل مع أى أحداث طارئة، وكذا مواصلة الحملات التموينية لتحقيق السيطرة لضبط الأسعار، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وترشيد إستهلاك الكهرباء، ووضع الحلول العاجلة للمشاكل الجماهيرية، لأننا جميعًا نعمل لصالح المواطن. 

وكانت هذه أبرز تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال ترأسه لإجتماع المجلس التنفيذى. 

وحضر الاجتماع كلا من الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، والدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بجانب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، علاوة على القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية. 

أبرز تصريحات محافظ أسوان خلال إجتماع المجلس التنفيذي 

وخلال الاجتماع وجه المحافظ جميع الأجهزة المعنية بمتابعة ومراجعة كافة المدارس ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية التي تم إختيارها كمقار للجان الانتخابات الرئاسية للاطمئنان على كفاءتها لتكون في جاهزية كاملة بشكل حضاري لاستقبال الناخبي. 

وأكد اللواء أشرف عطية ضرورة قيام المسئولين بالجهاز التنفيذى بعرض أى مشكلة تحتاج إلى التدخل من المستوى الأعلى على المحافظ شخصيًا لسرعة إتخاذ الإجراءات العاجلة والسريعة حيالها بما يصب فى تحقيق الصالح العام، وهو الذى يتواكب مع الدور المتميز الذى يقوم به أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى نقل نبض الشارع الأسوانى بشفافية كاملة من مشاكل وهموم للمسئولين، وفى مقدمتهم المحافظ لوضع الحلول الجذرية لها. 

وكلف اللواء أشرف عطية بالتنسيق بين أجهزة المحافظة وكلية الهندسة والمركز الاستشاري بجامعة أسوان لاستكمال الملفات المتبقية من التصالح فى مخالفات البناء، حيث وصلت نسبة الملفات التى تم فحصها إلى 14 ألف و190 ملف بواقع  69 % من إجمالى 20 ألف و600 ملف. 

وشدد محافظ أسوان على أهمية التنسيق أيضًا بين رؤساء المراكز والمدن والجهات المختصة لإستكمال جهود التعامل الفورى مع أى تعديات على أراضى أملاك الدولة الزراعية أو البناء التى يتم رصدها سواء عبر منظومة المتغيرات المكانية أو الصادر لها قرارات إزالة، ولاسيما فى ظل نجاح الموجه الـ 21 بشكل مميز، ومواصلة إستعادة مساحات كبيرة مرة أخرى للرقعة الزراعية للحفاظ على حق الشعب والدولة فى أراضيه. 

وأعطى أشرف عطية توجيهاته لمواصلة مراجعة مخرات السيول الطبيعية والصناعية وإزالة أى تعديات بها أولًا بأول لتكون جاهزة لتصريف أى كميات من المياه عليها فى حالة سقوط أمطار أو سيول، وتجهيز مساكن الإيواء العاجل بنطاق كل مركز ومدينة، وهو الذى يتكامل مع إستكمال جهود رفع الكفاءة الفنية لمختلف المعدات والمركبات والسيارات بالمحليات ومديريات الخدمات، علاوة على الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء، واستثناء المواقع الحيوية، والمتابعة اليومية لأعمدة الأنارة بالشوارع لتلافى إنارتها فى الفترة الصباحية، وكذا الالتزام بمواعيد قطع المياه وعودتها للتشغيل مرة أخرى فى حالة وجود أعمال بالمحطات أو الشبكات، والإبلاغ والتنوية المسبق عنها. 

وطالب المحافظ مسؤولي التموين بتكثيف جهود اللجان المشتركة لتشديد الرقابة التموينية والسيطرة على الأسعار، ومواجهة جشع بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة بكل قوة وحزم للتخفيف عن كاهل المواطنين، وهو الذى يتوازى مع تكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفات، والتعامل الفورى مع أى مركبات تصدر منها عوادم للحفاظ على البيئة من أى ملوثات، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال سارقى مطابق الصرف الصحى للحد من هذه الظاهرة بشكل كامل. 

وأوضح محافظ أسوان بأنه تم الموافقة على تخصيص مساحة 5 أفدنة لإنشاء سوق كبير بمدينة كوم أمبو بما سيساهم بدوره فى القضاء على أكثر من 70٪ من الإشغالات والباعة الجائلين، هذا وقد شهدت جلسة المجلس التنفيذى عرض أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لبعض المشاكل والمطالب الجماهيرية، والتى من بينها مشكلة تدفق كميات من المياه بقرية بنبان قبلى. 

و كلف المحافظ بتشكيل لجنة ميدانية من كافة المختصين للقضاء على هذه المشكلة بشكل نهائى، كما تم عرض إنجازات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2023، والذى تم تنفيذ مشروعاته بنسبة 40 % بإجمالى اعتمادات 610.1 مليون جنيه، وتم كذلك عرض مؤشر التنافسية لمحافظة أسوان لتقييم منظومة العمل فى مختلف القطاعات، بالإضافة إلى عرض موقف الطلبات المقدمة بالمراكز التكنولوجية بمختلف مدن ومراكز المحافظة والتى حققت معدلات إنجاز فى الكم التراكمى للمعاملات المتنوعة الخاصة بالمواطنين، فضلًا عن موافقة المجلس التنفيذى على إطلاق اسم الشهيد عمرو شهاب عبد الحميد أبو النيل على مدرسة أسوان الرسمية المتميزة بمدينة أسوان الجديدة.

محافظ أسوان إجتماع المجلس التنفيذي إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة توفير السلع الأساسية الانتخابات الرئاسية

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