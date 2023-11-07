محافظ أسوان يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بالديوان ضمن "100 يوم صحة"

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أعمال القافلة الطبية المجانية التى يتم تنظيمها للعاملين بالديوان العام ضمن جهود مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "100 يوم صحة".

ورافق محافظ أسوان اللواء ياسر عبدالشافى، السكرتير العام المساعد، والدكتورة أميمة إسماعيل، مسئول المبادرات الرئاسية المتعلقة بالقطاع الصحى بمديرية الشئون الصحية بأسوان، والدكتورة منى عبدالعزيز، مدير وحدة التنمية المستدامة.

تفاصيل تفقد محافظ أسوان القافلة

وأثناء إجرائه الفحوصات الطبية بالقافلة، للاطمئنان على جودة وكفاءة المستلزمات الطبية المستخدمة بها، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هناك تنسيقًا مستمرًا ومتواصلًا مع وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار لتنظيم القوافل الطبية بالقرى والنجوع، وخاصة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتوصيل الخدمات الصحية والعلاجية المتنوعة لأهلنا فى المناطق المحرومة والنائية.

وأوضح أن توجد 56 وحدة بالإدارات الصحية بمختلف مدن ومراكز المحافظة تقوم بتقديم خدمات المبادرات المتنوعة الخاصة بصحة المرأة، والأمراض المزمنة "سكر وضغط واعتلال كلوى"، والأم والجنين لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها لمواطنى أسوان على الوجه الأكمل.

وفى سياق آخر، كان قد قام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتفقد الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 374 مترًا، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 75%، ويضم 5 قطاعات يتم نهوها مرحليًا.

جاء ذلك ضمن جولاته الميدانية الصباحية لمتابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الجارية بكل قطاعات العمل العام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ورافق محافظ أسوان الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ، واللواء ياسر عبدالشافى، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى المهندس سيد مدنى، رئيس مركز ومدينة أسوان، وأيضًا مسئولو الجهات المعنية.

وعقب استماعه لشرح تفصيلى من مهندسى المشروع، وخلال جولته التفقدية، شدد اللواء أشرف عطية على زيادة وتيرة العمل بهذا المشروع الحيوى، مع تذليل كل المعوقات ووضع الحلول السريعة لها لرفع معدلات الأداء والوصول للمستوى الجمالى، الذى سيساهم فى إحداث نقلة حضارية لمناطق حى شرق المدينة، لتحقيق حلم المواطنين بعد مرور عقود من السنين بالقضاء على أكبر بؤرة تلوث.

وأشاد محافظ أسوان بدعم وزارة الموارد المائية والرى، بقيادة الدكتور هانى سويلم، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، وفى مقدمتها هذا المشروع الهام والذى يصل طوله إلى 2530 مترًا، وبتكلفة 365 مليون جنيه، وشهد الانتهاء من المرحلة الأولى بطول 380 مترًا، ومن المقرر نهوه بشكل كامل فى ديسمبر 2024، لتتحول المنطقة لبانوراما جمالية تضاف إلى ملحمة التطوير والتجميل التى يتم تنفيذها بإصرار وعزيمة وبروح الفريق الواحد من كل الجهات، وبالتالى خلق متنفس ترفيهى لمواطنى شرق المدينة باستغلال المساحات الناتجة من التغطية فى نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات وساحات انتظار للسيارات، ومواقع ترفيهية، وهو الذى يتكامل مع تشغيل كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاة، واستكمال مشروع رصف ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم.

وحرص المحافظ فى جولته على الاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين الذين أشادوا بتنفيذ مشروع مصرف السيل، ومساهمته فى تطوير وتجميل المنطقة بالشكل المطلوب.

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